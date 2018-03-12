Новости по теме картины

Открытие персональной выставки графики и изобразительного искусства художника Ильи Цвижба, посвященной женщинам, прошло в Центральном выставочном зале Сухума 18 марта.
Сайт Картинной галереи Абхазии будет создан в 2016 году, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры Эльвира Арсалия.
Картины Зои Аджинджал, Ольги Брендель, Александра Семенцова, Варвары Бубновой и других абхазских художников представят московской публике.
На выставке было представлено более тридцати работ, сообщил корреспондент Sputnik с места события.
Художница, работающая в технике фьюзинг, основательница студии "Алиса в Зазеркалье" Диана Возба рассказала Sputnik Беларусь о своей семье и о том, как она оказалась в Минске.
Кроме того, сотрудники Третьяковской галереи заявляют, что сумели расшифровать надпись на "Черном квадрате", которая считается авторской.
Картина "Лежащая обнаженная" итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни написана в 1917-1918 годах. Торги длились всего девять минут.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Виталия Тарба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Считается, что жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини позировала для Леонардо да Винчи. Точно определить принадлежность найденных останков пока не представляется возможным.
О своих работах и о том, как война отразилась в его творчестве, рассказал в интервью корреспонденту Sputnik абхазский художник, художественный редактор журнала "Аҟазара" Гарри Дочия.
Работы абхазской художницы Екатерины Гуськовой представлены на выставке, организованной известным художником Михаилом Шемякиным.
Официальное закрытие персональной выставки художницы Марии Пилия "One Way" прошло в Москве 30 августа.
Выставка художника Адгура Пилия и фотохудожников Саиды Агрба и Наиры Пилия прошла перед Государственным драматическим театром Абхазии.
Картина Энди Уорхола "Цветная Мона Лиза" вошла в пятерку мировых рекордов стоимости картин мастеров послевоенного и современного искусства на прошедшем 13 мая аукционе Christie's в Нью-Йорке. Шедевр поп-арта ушел с молотка за 56,165 миллиона долларов.
Вторая половина праздничного дня была насыщенна: массовые гуляния на Набережной Махаджиров, выставка детских рисунков и, конечно, военные песни.
Персональная выставка работ художника, поэта, кавалера ордена Леона, отца добровольца Александра Бардодыма проходила в выставочном зале дома детского творчества "Айнар" с 23 по 30 апреля.
На выставке представлено 36 работ молодой абхазской художницы Екатерины Гуськовой в живописи и графике.
Заброшенная железнодорожная станция "Гума" стала временным выставочным залом для 60 работ 20 молодых художников и дизайнеров.
Экспозиция художественных работ "Art Station" — первое культурное мероприятие, организованное на заброшенной станции Гума.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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