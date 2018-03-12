Новости по теме международные отношения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews ответил на ряд вопросов о международной политике страны, в том числе о проблемах урегулирования ситуации в Сирии, украинском кризисе и статусе Крыма.
О попытках Запада создавать очаги напряженности по периметру российских границ, пытаясь вовлечь Москву в конфликты с соседями, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
Принятые Россией против Турции специальные меры наносят ущерб интересам обеих стран, считает министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи.
Барак Обама высказывается по отношению к Владимиру Путину так, как глава государства высказываться не должен, и это уже привело к серьезным последствиям, считает Л.Тодд Вуд.
В России находится 1200 французских предприятий, и некоторые из них жаловались на трудности из-за санкций, кроме того, ответные шаги Москвы серьезно ударили по экономике как Франции, так и всей Европы, рассказал Гийом Шевролье.
Ограничительные меры, введенные Россией против Турции, уже серьезно ударили не только по пляжному туризму, но и по турецким горнолыжным курортам, обернувшись для них колоссальными убытками. Так, в горнолыжном Улудаге на сегодня более 25 процентов граждан России уже отменили бронь отелей.
Вероятность возникновения конфликтов между Пекином и Вашингтоном высока, события могут легко выйти из-под контроля и привести оба государства к войне, пишет The National Interest.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад нарушает международное право, пытаясь сохранить доминирование за счет давления на другие страны, за счет использования санкций и использования военной силы.
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сказала, что обмен между Кремлем и Белым Домом угрозами наращивания ядерных потенциалов на Западе министр иностранных дел Германии обозначил как "старые рефлексы холодной войны", которые все еще живы".
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал XXXI раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, проходивший 17-18 марта 2015 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.