Новости по теме митинги

Акции протеста проходят в городах Сорока, Единцы, Кагул, Новые Анены и Унгены, в них участвуют тысячи граждан страны, основные требования протестующих – проведение досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими.
Несколько тысяч человек с флагами Украины и различными плакатами выстроились вдоль дороги у стен кабмина, среди лозунгов - "Украина без Яценюка!".
Президент ознакомился с резолюцией участников митинга представителей среднего и малого бизнеса, организованного Ассоциацией предпринимателей Абхазии в понедельник 21 марта.
Заседание сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, на котором депутаты в окончательном чтении приняли поправку к законопроекту "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", состоялось в понедельник 21 марта.
Акция проходит на площади возле центрального вокзала, в митинге принимают участие представители оппозиционных политических партий.
В ходе проверки Генеральная прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц Министерства внутренних дел Абхазии и бывшего начальника СИЗО "Дранда" Руслана Джелия.
Участники митинга требуют положить конец жестокости Анкары в отношении курдов. По словам организаторов акции, в протестах примут участие тысячи людей.
Ранее стало известно, что суд в Стамбуле назначил внешних руководителей для турецкой оппозиционной газеты Zaman. По мнению сотрудников издания, подобное назначение приведет к закрытию газеты.
На Украине продолжаются мероприятия по случаю второй годовщины событий в Киеве, в результате которых в противостоянии между радикалами и силовиками погибли около 100 человек.
Активисты патриотических партий и движений, которых по неофициальным данным было до двух тысяч человек, провели митинг у здания посольства России в Сербии, выступая против сближения с НАТО.
Митингующие собрались под флагами националистической партии "Свобода" и других политических сил. Участники акции принесли к зданию символическое чучело с портретом Яценюка, кроличьими ушами и надписью "Сеня".
Акция организована политическим движением Pegida, выступающим против "исламизации Европы". На Королевскую набережную Дрездена вышли около 15 тысяч человек с плакатами и баннерами, призывающими остановить "исламизацию Европы" и отправить Ангелу Меркель в отставку.
Жители Кельна вышли на митинг протеста против предполагаемого похищения и изнасилования 13-летней русскоговорящей жительницы Берлина. Смотрите на видео, как проходила акция в центре города.
Протестующие требуют отставки руководителя "Молдова 1" Мирчи Сурду. Митингующие настаивают на том, чтобы происходящее в стране транслировалось по всем телеканалам республики.
Полицейские с трудом сдерживают сторонников DA, которые выступают с призывами к объединению Молдовы с Румынией. Пикетчики продолжают мародерствовать и отбирают у правоохранителей амуницию — каски, щиты.
В больницу скорой помощи были доставлены 15 человек, среди них 9 полицейских и 6 гражданских. У пациентов диагностированы травмы средней степени тяжести, выявлены травмы опорно-двигательного аппарата и головы.
Рауль Хаджимба вышел к участникам акции протеста, выступающим за отмену поправки к закону об НДС.
Рауль Хаджимба вышел к участникам акции протеста, выступающим за отмену поправки к закону об НДС.
Собравшиеся у Администрации президента предприниматели требуют отмены поправки к закону об НДС.
С 10 часов утра в понедельник предприниматели Абхазии собрались у здания Парламента Абхазии с требованием полной отмены поправки к закону об НДС.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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