Новости по теме море

Администрация города Сочи сообщает, что из-за сильных дождей и угрозы подъема воды в реках объявлено штормовое предупреждение.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Ученые до сих пор не знают, отчего иногда появляются гигантские волны в Черном море.
Российский большой десантный корабль "Александр Отраковский" прошел через Босфорский пролив под усиленным контролем турецкой стороны. Смотрите на видео, как судно сопровождали катера береговой охраны и полицейский вертолет.
Усиление влияния ИГ на побережье Ливии несет угрозу судоходству в регионе, террористы могут совершить атаки на торговые и туристические суда, заявил вице-адмирал ВМС Британии Клайв Джонстон.
О том, что таит дно Черного моря и насколько необходимы подводные исследования в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik археолог, историк Руслан Барцыц.
По данным метеорологов, на следующей неделе жителей и гостей Абхазии ожидает небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар в Международный день Черного моря рассказал в интервью Sputnik об уникальных особенностях, свойственных абхазской акватории Черного моря.
По прогнозам синоптиков, в пятницу территория Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, сохранится неустойчивая погода, облачно, временами дождь с грозой.
По данным Госгидрометеослужбы республики, температура морской воды уже два дня держится на отметке +26˚С.
Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Комитетом по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум для жителей и гостей столицы будет проведено праздничное развлекательное мероприятие "День Нептуна".
Бутылка была обнаружена в воде у берега острова Амрум. Внутри находилась почтовая открытка с текстом на трех языках. Как сообщает издание, ее закинули в Северное море между 1904 и 1906 годами для изучения силы морских течений.
Организатор перевозок сообщает, что пассажирское сообщение временно не осуществляется по техническим причинам. Перевозки по морю на катамаране из Сочи в Абхазию были возобновлены во вторник после длительного перерыва.
3D панорама пляжа и окрестностей Пицунды продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
"Карнавал на воде" проводится на черноморском курорте накануне Дня Военно-морского флота уже десять лет.
По данным метеорологов Абхазии, 19 июня погода в республике будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона.
Главный синоптик страны рассказал о планах погоды в Абхазии на лето.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.