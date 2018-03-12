Новости по теме налоги

Представители среднего и малого бизнеса Абхазии приняли резолюцию, в которой обратились к президенту Абхазии с просьбой приостановить действие закона "О налоге на добавленную стоимость".
Представители малого и среднего бизнеса организовали митинг с требованием доработать налоговое законодательство республики.
Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал Sputnik о расходовании средств, поступающих в бюджет района от Рицинского национального парка и Новоафонской пещеры.
Представители исполнительной власти и бизнес-сообщества Абхазии провели дискуссии по поправкам к закону об НДС, принятым ранее Парламентом страны.
Правительство может расширить список подакцизных товаров, включив в него продукты с повышенным содержанием жира и сахара, либо пальмовое масло и сахар напрямую, а также газированные напитки и чипсы, сообщили в минздраве РФ.
Ранее в списке стран, с которыми у России затруднен обмен налоговой информацией, помимо Абхазии, входили Южная Осетия, Австрия, Великобритания, Швейцария, Израиль, Ливан и другие.
Министр экономики Республики Абхазия рассказал Sputnik о плюсах и минусах закона "Об особых экономических зонах", подписанного президентом Абхазии в 2015 году.
Депутаты Парламента Абхазии приняли поправки к закону об НДС в окончательном чтении.
Рауль Хаджимба поставил ряд задач перед главами министерств и ведомств.
Закон об НДС будет доработан в течение ближайших дней.
Рауль Хаджимба вышел к участникам акции протеста, выступающим за отмену поправки к закону об НДС.
Перечень освобожденных от НДС импортируемых товаров был разработан и отправлен на рассмотрение в Парламент, сообщил корреспонденту Sputnik министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.
Представители малого бизнеса вышли на митинг с требованием полной отмены новой поправки к закону об НДС в понедельник 18 января.
Парламент продлил действие нормы, по которой с сотрудников силовых структур не взимается подоходный налог.
По информации Южного таможенного управления, в среднем за сутки таможенники оформляют от 500 до 700 тонн мандаринов.
На изменения параметров доходной части бюджета, помимо оптимистических прогнозов социально-экономического развития страны, повлияли также планируемые изменения налогового законодательства, в частности, в отношении НДС, отметила Кварандзия
На данный момент инвентаризация земли в Галском районе проведена на 30%, отметил Темур Надарая.
Депутаты единогласно проголосовали в окончательном чтении за законопроект о внесении изменений в закон "О плате за землю".
Сухумский городской суд продолжил повторное рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба. В ходе заседания были заслушаны показания обвиняемых.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для абхазских СМИ в среду 9 сентября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.