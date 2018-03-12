Новости по теме оружие

Колонны большегрузных автомобилей с материальными запасами и оружием идут с территории Турции практически круглосуточно, сообщил генерал-лейтенант Сергей Кураленко сославшись на данные, полученные съемочной группой российского телеканала RT.
В промышленном районе на западе города эр-Рамади в Ираке, который ранее был под контролем террористов ИГ, были обнаружены два склада с химическим оружием.
Чиновники из США провели проверку поступивших заявлений о том , что сирийские курды переправляют оружие, поступающее им от США в распоряжение боевиков Рабочей партии Курдистана, и не обнаружили доказательств, что это оружие впоследствии обращается против Турции.
Президент США в своей речи перед конгрессом заявил, что Москва тратит финансы на поддержание "Украины и Сирии — государств-клиентов", несмотря на ухудшение российской экономики.
Америка может перебросить на Корейский полуостров атомный авианосец "Рональд Рейган", который базируется в Японском море, в октябре 2015 года этот авианосец уже принимал участие в военно-морских учениях в Южной Кореи.
В общей сложности жертвами полицейского насилия стали 965 мирных граждан США, 564 из них в момент столкновения с полицией были вооружены пистолетом, у 281 было оружие другого вида и 90 человек были безоружными.
Инцидент с российским бомбардировщиком продемонстрировал подлинные намерения президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил президент Сирии. Он также обвинил страны Запада в попустительстве и косвенной поддержке боевиков.
Руководитель группы сообщил, что являлся координатором террористической группировки в Кувейте и заключал сделки по приобретению китайских переносных зенитно-ракетных комплексов FN6.
Постоянно поднимаемый Россией вопрос об источниках снабжения террористических группировок в Сирии остается открытым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Предложенный документ, по мнению американской стороны, не дает полного определения понятия "оружие в космическом пространстве", что означает отсутствие у государств общего понимания используемой терминологии.
День оружейника отмечается ежегодно в России 19 сентября. Смотрите архивные кадры из жизни выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.
У ИГ есть группа, которая совершенствует технологии производства химического оружия, сообщает телеканал. По другим версиям, боевики получили доступ к запасам химоружия в Сирии или Ираке.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что силовики националистического батальона "Торнадо" не исполняют приказ Министерства внутренних дел о разоружении и находятся под Киевом с оружием.
В Сочи признали виновными и приговорили к пяти с половиной годам колонии строго режима поставщиков винтовок из Абхазии.
Сотрудники Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели учения по огневой подготовке.
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, ношение огнестрельного оружия в общественных местах разрешено только сотрудникам государственных силовых структур. По законам Украины никакая другая из охранных частных структур не имеет право на огнестрельное оружие, подчеркнул он.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.