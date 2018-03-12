Новости по теме пещеры

В журнале "Микробиология" вышла научная статья о "лунном молоке" абхазской пещеры Снежная, корреспондент Sputnik Владимир Бегунов разбирался в природе этого загадочного вещества.
3D панорама Новоафонской пещеры продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Новоафонской пещеры продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Новоафонской пещеры продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Главный бухгалтер Новоафонской пещеры Аида Маршания рассказал Sputnik о доходах пещеры за лето 2015 года.
Главный менеджер Новоафонской пещеры сообщила Sputnik, что Новоафонскую пещеру посещают до 4 тысяч туристов в день.
Первооткрыватель Новоафонской пещеры Гиви Смыр в дни юбилея пещеры дал интервью информационному агентству Sputnik.
Директор и первооткрыватель Новоафонской пещеры Гиви Смыр рассказал о том, как жила пещера все 40 лет со дня ее открытия.
Главный менеджер Новоафонской пещеры Эсма Гарцкия рассказала корреспонденту Sputnik том, сколько человек посетило пещеру в июне 2015 года.
По предложению премьер-министра Артура Миквабия будет создана специальная комиссия, которая пересмотрит топонимы абхазских пещер.
Выручка Новоафонской пещеры с 1 января по 25 мая 2015 года составила более 22 миллионов рублей.
Спелеологи "Русского географического общества" приступили к поиску кратчайшего пути ко дну пещерной системы "Снежная".
Спелеологи "Русского географического общества" приступили к поиску кратчайшего пути ко дну пещерной системы "Снежная".
Народное Собрание Абхазии приняло закон “О мерах по оказанию финансовой помощи Гудаутском району”.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.