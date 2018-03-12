Новости по теме религия

За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, важнейший из многодневных постов Православной Церкви, который готовит христиан к достойной встрече главного праздника – Воскресения Христова.
В главных вопросах две церкви едины, сказал митрополит Эммануил, выступая на встрече в Общецерковной аспирантуре и докторантуре.
Церкви надеются на то, что призыв защищать христиан "будет воспринят" политиками, сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Самым важным событием встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского стал сам факт того, что такая историческая встреча состоялась, сказал в интервью Sputnik настоятель Римско-католического прихода, отец Ежи Пилюс
Настоятельница сирийского монастыря Святого Иакова, католическая монахиня Агнесс Мариам Ас-Салиб займется подготовкой Белой книги преступлений в Сирии.
Настоятель Римско-католического прихода, отец Ежи Пилюс прокомментировал историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского.
Первая в истории встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска, прошедшая на Кубе, завершилась принятием совместной декларации, в которой предстоятели двух церквей сформулировали проблемы современного христианства.
Встреча папы Франциска и Патриарха Московского Кирилла на Кубе не только важна, но и беспрецедентна по историческим меркам. Впервые две христианские церкви посмотрят в глаза друг другу после многовековой враждебности.
Историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского, которая состоится 12 февраля, Sputnik прокомментировал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа).
12 февраля православные христиане во всем мире отмечают день Трех Святых - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Гаване, откуда начинается его первосвятительский визит в страны Латинской Америки, в приветственной речи к встречающей его делегации напомнил о давнем сотрудничестве России и Кубы.
В аэропорту Гаваны произойдет историческая встреча между папой Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который проводит первосвятительский визит в страны Латинской Америки - Кубу, Парагвай и Бразилию.
Первая воскресная школа откроется в Сухумском кафедральном соборе 14 февраля. На занятиях в доступной форме будут знакомить детей с основами христианской веры, проводить уроки церковного пения, рисования.
Православные верующие приняли участие в водосвятном молебне, совершенном у источника святого Василиска в селе Каманы.
Народ пытаются разделить на предателей, сторонников разных мнений и течений, заявил муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Он отметил, что не может быть и речи о создании какого-то Крымского муфтията за пределами Крыма.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии подчеркнул, что эта идея пользуется поддержкой и среди исповедающих ислам. Миллиардер заявил, что необходимо положить конец политкорректности.
3D панорама окрестностей Драндского Успенского собора VI века продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных были один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также шиитский проповедник ан-Нимр. Его казнь спровоцировала протест и нападение на посольство Саудовской Аравии в иранской столице.
3D панорама Бедийского собора и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
РФ убеждена, что устойчивый и долгосрочный мир на Ближнем Востоке возможен только при условии преодоления внутриконфессиональных противоречий в исламском мире, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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