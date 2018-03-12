Новости по теме ремонт

Ремонт участка республиканской трассы Сухум-Очамчыра обойдется в 386 миллионов рублей, об этом Sputnik рассказал руководитель ГК “Абхазавтодор” Борис Ачба.
В столице Абхазии существует несколько аварийных жилых домов, в которых проживают 19 семей, чья жизнь подвергается постоянной опасности.
Сухумский железнодорожный вокзал подготовили к началу строительных работ, с 14-го марта бригада рабочих начнет демонтаж кровли главного здания вокзала.
Директор государственной строительной фирмы "Гаграстройгранит" Нодар Хварцкия рассказал Sputnik, что на восстановление водного резервуар в Гагре ушло более четырех миллионов рублей.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия провел выездное совещание на стадионе “Динамо”, в ходе которого обсуждалась готовность спортивного сооружения к проведению чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA.
Заседание комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров подряда по выполнению работ по ремонту и реконструкции и новому строительству состоялось в среду 17 февраля.
Директор государственной строительной фирмы "Гаграстройгранит" Нодар Хварцкия рассказал Sputnik о ходе ремонтных работ водного резервуара в Гагре.
Правда ли уровень в Джварском водохранилище низкий или кто-то намеренно сбрасывает воду, почему Грузия не вводит "веер", за ответами на эти и многие другие вопросы абхазские журналисты отправились на плотину в Джвари.
Причиной пожара на подстанции "Уарча 10кВ" стало короткое замыкание.
Почти четыре тысячи человек оставались без теплоснабжения после аварии в Нижнем Новгороде.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Энергосистема Крыма больше недели работала в изолированном режиме. Сторонники блокады Крыма на Украине не допускали ремонтников к поврежденным опорам ЛЭП.
Состояние энергоустановок всего хозяйства на сегодняшний день оставляет желать лучшего, изношенность электротехнического оборудования очень высокая, сказал Sputnik директор МУП СУЭС администрации города Сухум Тимур Джинджолия.
Сторонники блокады Крыма заявили, что не доспустят ремонта поврежденных опор, пока не получат разрешения от своих кураторов. Сейчас на месте поврежденных ЛЭП, кроме нескольких сторонников блокады, никого нет.
Механики реставрируют и ремонтируют раритетную военную технику в Свердловской области. Смотрите кадры из уникальной мастерской, где восстанавливают ретроавтомобили, танки, самолеты и самоходные установки.
Башенные часы над зданием администрации Сухума завели после первого в их истории капитального ремонта.
Часы, по которым сверяет время все королевство, остановят на четыре месяца для ремонта. Неполадки с подшипниками стрелок и маятника могут вызвать поломку механизма в ближайшие два-три года.
Железнодорожные войска России в июле были отправлены в Абхазию для восстановления железнодорожного сообщения в Абхазии на участке Очамчыра - Ингур.
Госкомпания "Апсныргылара" приступила к восстановлению обрушившихся во время недавнего стихийного бедствия двух участков республиканской трассы в Верхней Эшере. Ремонт планируется завершить в течение двух месяцев.
Подача воды в Сухуме будет прекращена 17 сентября с 00:00 до 18:00.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.