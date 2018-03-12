Новости по теме теннис

Ролан Гаррос - крупнейший теннисный турнир, входящий в четверку "Большого шлема". завоевала титул в одиночном разряде в Бельгии на престижном турнире ITF 1-й категории 52nd Astrid Bowl Charleroi, Belgian International Junior Championships. Это первый ее титул на турнире первой категории ITF Juniors.
Ежегодно проводимый турнир по настольному теннису памяти Омара Кварчия стартовал в день открытия нового клуба в Сухуме в четверг 28 апреля.
Амина Аншба - победительница недавнего юниорского турнира в Ташкенте, турнира в парном разряде в Словакии в категории до 18 лет. В апреле она выиграла в парном разряде на турнире в Испании.
О пути в спорт высоких достижений талантливой юной теннисистки, абхазки Амины Аншба, читайте в материале Наалы Авидзба.
О том, как развивался большой теннис в тяжелое послевоенное время, как спортсмены, вопреки трудностям, становились чемпионами, и что необходимо, чтобы теннис продолжал существовать в Абхазии, читайте в репортаже Асиды Квициния.
Петербургские кондитеры начали производство леденцов с изображением теннисистки Марии Шараповой, чтобы поддержать ее из-за скандала с мельдонием. Смотрите на видео, как готовится и выглядит лакомство, и что о нем говорят производители.
Рекорд Кубка федерации по теннису по продолжительности матча установили россиянка Светлана Кузнецова и голландка Ришел Хогенкамп. Спортсменки провели на корте 4 часа.
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба одержал победу в одной восьмой теннисного турнира International Tennis Federation в Анталии.
XIV международный теннисный турнир "Большая Абхазская Шляпа" открылся в Гагре.
С 17 по 23 августа на Гагрских теннисных кортах будет проходить международный турнир по теннису памяти Героя Абхазии Арзамета Тарба.
В столице Абхазии открылся турнир по большому теннису памяти первого президента Федерации тенниса Абхазии Салыбея (Аки) Ардзинба.
Победители турнира по теннису награждены медалями, грамотами, кубками и памятными подарками.
Международный турнир по теннису "Море в Гаграх" собрал юных теннисистов Абхазии и России.
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба примет участие в теннисном турнире "Gd Tennis Cup 2015" в Анталии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.