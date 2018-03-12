Новости по теме внешняя политика

Основные направления внешней политики Китиая были озвучены на ежегодной пресс-конференции, которая проводится в рамках открывшейся сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
По словам главы региона, это повысит эффективность работы внешнеполитического ведомства непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
Студенты и преподаватели задали большое число вопросов о внешней политике Абхазии, сообщили в Постоянном Представительстве Республики Абхазия в ФРГ.
Расширение санкций против России - это сугубо политический шаг, потому что Вашингтону нужно оправдываться перед избирателями, считает экс-глава ФСБ Николай Ковалев.
Стимулирование развития экономики Абхазии должно быть основано на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве с Россией и другими странами, признавшими независимость Абхазии, считает профессор Заур Шалашаа.
Турция, как известно, плотно "сидит" на российском газе. Ожидать ли разрыва контрактов и прекращения поставок? И какова, в связи с новыми геополитическими обстоятельствами, судьба проекта "Турецкий поток", рассказал Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.
Военная операция ВКС РФ в Сирии подверглась критике со стороны НАТО. Тревога Североатлантического альянса стала причиной громких заявлений в США и Великобритании. Насколько опасны российские ракеты для стабильности в регионе и мире?
Владимир Путин заявил, что ему понятны причины отказа штатов передать РФ данные о целях террористической организации ИГ в Сирии.
Главы двух государств обсудят несколько важных вопросов, в том числе возможность создания российской авиабазы в Белоруссии.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в четверг, что Абхазия – маленькая страна, но у нее есть большие амбиции стать полноценным членом мирового сообщества.
Американский политолог отмечает, что США необходимо достигнуть соглашений с Российской Федерацией с целью "остудить кризис".
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Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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