Новости по теме женщины

В преддверии Восьмого марта, праздника весны, женской красоты, нежности, мужское население Абхазии носится по магазинам в поисках подарков, чтобы приятно удивить своих любимых и дорогих дам. Накануне праздника Восьмого марта жительницы Сухума поделились с корреспондентом Sputnik тем, чтобы они хотели получить в этот день.