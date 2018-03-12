Новости по теме женщины

О том, что число женщин в представительных органах неуклонно снижается, и как такой дисбаланс негативно сказывается на качестве законодательной деятельности, рассказала председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.
В преддверии Восьмого марта, праздника весны, женской красоты, нежности, мужское население Абхазии носится по магазинам в поисках подарков, чтобы приятно удивить своих любимых и дорогих дам. Накануне праздника Восьмого марта жительницы Сухума поделились с корреспондентом Sputnik тем, чтобы они хотели получить в этот день.
В странах СНГ в 1,82 раза больше женщин, чем мужчин, которые заняты квалифицированным трудом, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет всего 1,16.
25 ноября в Абхазии стартовала глобальная кампания "16 дней борьбы против насилия в отношении женщин".
Презентация результатов исследовательских работ Ассоциации женщин Абхазии, посвященных проблемам безопасности и роли женщин в процессе принятия решений.
Истории женщин в Отечественной войне народа Абхазии стали главной темой очередной встречи в биографическом салоне в Сухуме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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