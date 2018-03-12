Новости по теме жилье

О том, с какими трудностями отцу двоих детей Тимуру Агухаа и нескольким молодым семьям удалось получить квартиры в Сухуме, рассказывает корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба.
В Кабинете Министров приняли постановление о выделении жилья молодым семьям в Сухуме в пятницу 6 мая.
Тема продажи жилья российским гражданам по-прежнему остается в Абхазии одной из самых острых, о своей точке зрения по этому вопросу рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Сухума Адгур Харазия.
Сейчас решается вопрос, будет ли выдаваться жилищный сертификат или предоставляться квартира, сообщил глава администрации Волгограда Александр Чунаков.
Пожарные прибыли на место около 4.00 мск, горела лишь одна комната первого этажа здания и поэтому пожар остановили быстро. Здание было пустым, поэтому пострадавших нет.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал, что молодые семьи и инвалиды войны получат квартиры в первую очередь.
Первый вице-премьер Шамиль Адзынба и группа молодых семей обсудили проблему предоставления им жилья.
Первый вице-премьер республики Шамиль Адзынба рассказал о проблемах, связанных с жильем.
Десять молодых семей заняли подъезд в 39-ом доме по улице Гумистинской в Сухуме.
Жители Сухума вышли на улицу с требованием предоставления жилья.
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