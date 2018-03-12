Новости по теме журналисты

Утром представителей прессы собрали для поездки на съезд и привезли к Дворцу культуры, но в само здание, где проходил съезд, журналистов не повели.
Телеканал RT обнародовал новые свидетельства связей Турции с боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, арабский вариант названия – ДАИШ, запрещена в РФ). Смотрите на видео, что рассказала журналистка, побывавшая в Сирии.
Документы RT передали представители курдских отрядов народной самообороны, которые освободили несколько сирийских городов от боевиков.
Савченко начала пить воду, еду по-прежнему принимать отказывается, но после вынесения приговора гражданка Украины вновь намерена объявить сухую голодовку, напомнил адвокат.
В список нежелательных лиц в связи с возможной угрозой национальной безопасности были внесены Павел Зарубин и его съемочная команда.
Во вторник днем неподалеку от приграничного города Кенсаба под обстрел попали иностранные журналисты. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Негативные последствия от преследования журналистов в Турции чувствуются по всему миру, потому что страна сейчас находится в очаге сильного кризиса, сообщила директор американского отделения Международной правозащитной организации "Репортеры без границ".
Радиоконкурс "Говорим как Левитан" ставит своей целью поддержать начинающих радиожурналистов, обеспечить преемственность традиций и содействовать формированию профессиональных кадров в отрасли.
Конкурс – единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире.
Ранее стало известно, что известная журналистка Лариса Кафтан была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице сообщили, что состояние журналистки оценивается как тяжелое.
Президент Франции Франсуа Олланд открыл мемориальные доски в годовщину атаки Charlie Hebdo.
О том, чем запомнился 2015 год и о некоторых секретах журналистики, рассказывает корреспондент Sputnik Абхазия Наала Авидзба.
Sputnik Абхазия покажет большую пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире.
Действия властей Турции, которые игнорируют международные обязательства, требуют, по словам уполномоченного внешнеполитического ведомства, жесткой реакции ОБСЕ и других международных ведомств.
Около 50 журналистов из 12 стран приняли участие в пресс-туре на авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Смотрите на видео, как российские военные угощали иностранных корреспондентов свежеиспеченным хлебом.
Абхазский журналист Фатима Кутелия рассказала о своей работе во время Отечественной войны народа Абхазии.
Абхазские журналисты принимают участие во II Международной Ассамблее молодых журналистов "Крым. Взгляд со стороны".
Обвиняемыми по делу о нападении на журналиста проходят три человека, написал Олег Кашин на своем сайте, назвав имена организатора и исполнителей преступления.
Украина уже давно стала местом, где опасно и трудно работать представителям СМИ, причем не только российским, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Семинары для молодых журналистов в Сухуме станут ежемесячными.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.