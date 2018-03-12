Новости по теме Германия

Ранения получили четыре человека, один из раненых скончался в больнице, о мотивах нападавшего пока ничего неизвестно.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 5 утра вторника (6 утра мск) на станции города Графинг-Мюнхен.
Акция проходит на площади возле центрального вокзала, в митинге принимают участие представители оппозиционных политических партий.
Глава министерства иностранных дел ФРГ в очередной раз подчеркнул роль Российской Федерации в урегулировании сложных мировых процессов.
ФРГ будет придерживаться сбалансированного бюджета без новых заимствований, поскольку для страны со стареющим населением, каковой и является Германия, это является лучшим вариантом, заявила федеральный канцлер.
Если все страны Евросоюза последуют примеру Австрии, которая ввела квоты, то Европа сможет принять в общей сложности два миллиона беженцев, заявила Вернер Файман.
Всего по данным Евростат, свыше 1,25 миллиона граждан третьих стран, главным образом сирийцев, афганцев и иракцев запросили убежище в государствах Евросоюза в 2015 году.
Немецкая версия международного информационного портала Sputnik продолжает подниматься в авторитетном рейтинге популярности в соцсетях среди онлайн-СМИ и блогов на немецком языке 10000 Flies, поднявшись на 6 пунктов с 25 места.
Ангела Меркель и весь кабинет министров Германии осудили около 100 протестующих, блокировавших автобус, который перевозил беженцев в четверг вечером в Клауснице.
Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Как менялось отношение немцев к притоку беженцев в страну, исследовала британская компания Populus для международного информационного агентства и радио Sputnik.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
После достижения мюнхенских договоренностей по сирийскому урегулированию ситуация уже изменилась к лучшему, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Россия стоит перед простым выбором: полностью выполнить минские договоренности или продолжать испытывать экономический ущерб от санкций, заявил госсекретарь США Джон Керри на Мюнхенской конференции по безопасности.
В поисках спасения от миграционного кризиса Европа "встала на колени" перед Эрдоганом, не понимая, что при решении проблем такого масштаба Турция и ее изворотливое правительство абсолютно бесполезно.
Акция организована политическим движением Pegida, выступающим против "исламизации Европы". На Королевскую набережную Дрездена вышли около 15 тысяч человек с плакатами и баннерами, призывающими остановить "исламизацию Европы" и отправить Ангелу Меркель в отставку.
Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя слова своего коллеги Сергея Лаврова о нападении на 13-летнюю россиянку, обвинил министра во вмешательстве во внутренние дела Германии.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, что ежедневно они отсеивают от 100 до 200 мигрантов.
Необходимо изменить практику приема мигрантов и вернуться к строгому применению существующего права, заявляют депутаты бундестага от фракции ХДС-ХСС в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.