Новости по теме Администрация города Сухум

19 ноября во всем мире отмечают Всемирный день туалета. Проблему отхожих мест в Сухуме прокомментировала начальник Коммунального управления администрации столицы Елена Атепина.
В преддверии Чемпионата мира по футболу ConIFA администрация города Сухум призвала к радикальным мерам в борьбе против бродячего скота на дорогах.
Коммунальное управление администрации города Сухум приступило к работам по расчистке парка по улице Агрба в Новом районе в четверг 5 ноября.
Выделяемые финансовые средства на борьбу с бездомными собаками не достаточны, считает начальник Коммунального управления администрации города Сухум Елена Атепина.
Выделяемые финансовые средства на борьбу с бездомными собаками недостаточны, считает начальник Коммунального управления администрации города Сухум Елена Атепина.
Администрация Сухума предупреждала владельцев временных конструкций о том, что торговые палатки должны быть демонтированы к 10 октября.
Подготовка к упорядочению выносной торговли в 2016 году начнется сразу после новогодних праздников, сообщили в администрации Сухума.
У мемориала погибшим воинам на Гумистинском мосту накануне Дня освобождения Сухума был установлен государственный флаг Республики Абхазия.
Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал Sputnik о целях и задачах своего отдела.
Администрация города нередко сталкивается с варварским поведением жителей города, отметил Даур Черкезия.
Неисправная деталь механизма главных часов столицы, анкерная вилка, которая вышла из строя больше месяца назад, заменена.
Комиссия конкурса на лучшее цветочное оформление подвела промежуточные итоги соревнования.
Начальник Коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина прокомментировала проблему уборки городских пляжей.
Ученики сухумских школ приняли участие в акции "Георгиевская ленточка", посвященной годовщине победы над фашизмом.
Сухумское управление по рекламе, информации и оформлению города провело акцию по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций и вывесок на деревьях в Сухуме.
Глава столичной администрации поручил Управлению архитектуры города Сухум осуществлять контроль за работой по выкладке тротуарной плитки на проспекте Аиааира относительно дизайна, способа укладки, размера газонов и тротуарной части, сообщила Тамара Лакрба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.