Новости по теме Черноморэнерго

Ограничение на подачу электричества в Абхазии, действовавшее с 25 января 2016 года, отменено со вторника 16 февраля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
Система веерных отключений была введена с 25 января и продлится до 15 апреля. Введение ограничений связано с уменьшением количества воды в водохранилище ИнгурГЭС.
Правда ли уровень в Джварском водохранилище низкий или кто-то намеренно сбрасывает воду, почему Грузия не вводит "веер", за ответами на эти и многие другие вопросы абхазские журналисты отправились на плотину в Джвари.
Пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия прокомментировал Sputnik интервью генерального директора ООО "Ингури ГЭС" Левана Мебония.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал депутатам Парламента Абхазии о проблемах энергетики в республике.
Введение веерных ограничений связано с уменьшением количества воды в водохранилище ИнгурГЭС, сообщал ранее генеральный директор"Черноморэнерго" Аслан Басария.
С 25 января по 15 апреля будет введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике, сообщил генеральный директор "Черноморэнерго".
С 25 января 2016 года будет введена система веерных отключений электроэнергии, сообщил на брифинге в четверг 21 января генеральный директор "Черноморэнерго".
Причиной пожара на подстанции "Уарча 10кВ" стало короткое замыкание.
РУП "Черноморэнерго" прокомментировало заявление в адрес Абхазии грузинского политика о том, что Абхазия продает электроэнергию за рубеж.
Вторые сутки РУП "Черноморэнерго" ведет ремонтные работы в авральном режиме.
Электроснабжение в полном объеме будет восстановлено после наладки оборудования на перепадной ГЭС-1 и восстановления повреждений на линиях, сообщили в "Черноморэнерго".
Прошлой ночью в Очамчырском районе было обесточено несколько сел.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал Sputnik о проблемах и достижениях в области электроэнергетики.
Оплата счетов за электроэнергию теперь доступна в платежных терминалах Сухума и Гагры.
Удар молнии вывел из строя одну из ЛЭП в Очамчырском районе Абхазии. Временную подачу электроэнергии республике обеспечила Россия. Во второй половине дня энергоснабжение было восстановлено во всех районах страны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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