Новости по теме Народное собрание Абхазии

Народное Собрание Абхазии проводит экстренное заседание по факту взрыва служебного автомобиля депутата парламента Алмаса Джапуа.
В ходе заседания Народного Собрания - Парламента Абхазии, состоявшегося в среду 9 марта, парламентарии одобрили заявление об увольнении заместителя генпрокурора Абхазии Омяни Логуа.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором была одобрена "Стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", состоялось в пятницу 12 февраля.
На сессии Народного Собрания были внесены изменения в действующий закон "О персональных пенсиях Республики Абхазия".
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля, на которой подвел итоги работы Парламента на зимней сессии.
Очередное заседание зимней сессии Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в среду 10 февраля, на котором обсудили внесение изменений в поправку к закону об НДС.
Спикер Народного Собрания-Парламента Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля.
Очередное заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялось в среду 10 февраля, на котором рассматривалось заявление об увольнении заместителя генпрокурора Абхазии Омяни Логуа.
Очередное заседание Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, на котором избирали судей, состоялось в среду 10 февраля.
О необходимости разработать новый план паспортизации, чтобы не сорвать выполнение крупных государственных задач по проведению выборов в органы местного самоуправления, рассуждает колумнист Sputnik, депутат Народного Собрания Абхазии Алмас Джапуа.
Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом окончательном чтении закон "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района" в среду 3 февраля.
Закон "О здравоохранении" был принят в Народном Собрании Абхазии впервые в современной истории республики.
Новый порядок назначения глав местных администраций определили в Парламенте Абхазии. Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня предоставления кандидатуры президентом, принимает решение о даче согласия на его назначение.
Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. При этом он не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, а также не иметь судимость.
Депутаты Парламента Абхазии приняли поправки к закону об НДС в окончательном чтении.
Правительство и Парламент должны разрешить вопрос об НДС, но все участники процесса должны понимать, что без уплаты налогов государство существовать не может, сказал Рауль Хаджимба.
С 10 часов утра в понедельник предприниматели Абхазии собрались у здания Парламента Абхазии с требованием полной отмены поправки к закону об НДС.
Законы "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и "О правовом статусе иностранных граждан в Республике Абхазия" были приняты во втором окончательном чтении во вторник 29 декабря.
Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект "О республиканском бюджете Республики Абхазия на 2016 год".
Парламент продлил действие нормы, по которой с сотрудников силовых структур не взимается подоходный налог.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.