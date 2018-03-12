Новости по теме Совет Безопасности Абхазии

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам об итогах встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба и заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник 15 декабря.
О предпосылках инцидента с участием сотрудников СГБ и ходе расследования данного дела рассказал Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба.
Секретарь Совета Безопасности Республики Абхазия Мухамед Килба рассказал Sputnik о деле сотрудников СГБ.
Рауль Хаджиба провел экстренное совещание с Секретарем Совета Безопасности в воскресенье 26 июля в связи с избиением накануне сотрудниками СГБ жителя Сухума.
Руководители Совбеза Абхазии и России подписали План сотрудничества между двумя ведомства на 2015- 2016 годы.
На заседании Совета Безопасности Республики Абхазия были рассмотрены вопросы весеннего призыва в Вооруженные Силы Республики, организации процедуры выдачи новых паспортов, была затронута тема незаконной паспортизации и ее последствия.
О внешних и внутренних угрозах национальной безопасности Республики Абхазия в интервью корреспонденту Sputnik рассказал секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба.
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