Новости по теме Фазиль Искандер

В рамках фестиваля впервые будет представлено собрание книг Фазиля Искандера на языках многих народов мира. В экспозиции можно будет увидеть книги, изданные в разных странах и в разные годы, и иллюстрации известной шведской художницы Мадлен Рук к роману "Сандро из Чегема".