Новости по теме Фазиль Искандер

Мировая премьера фильма "Софичка" по мотивам повести Фазиля Искандера состоялась на проходящем в Таллине ежегодном кинофестивале "Темные Ночи", на который приезжают не только именитые кинорежиссеры, но и дебютанты, такие как режиссер фильма Кира Коваленко.
Разговор с Фазилем Искандером в декабре 2015 года у колумниста Sputnik Абхазия получился не самый обычный. Возможно, это было последнее публичное интервью великого писателя и мыслителя. Sputnik публикует текст без сокращений.
Второй Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера открылся в Сухуме премьерой в Абхазском драматическом театре режиссера Мадины Аргун по повести Искандера "Кролики и удавы".
Абхазия – аналог бытия человечества, сказал как-то Фазиль Искандер, а это ключ к пониманию его творчества, считает колумнист Sputnik Ибрагим Чкадуа.
Ученица Александра Сокурова режиссер Кира Коваленко представит "Софичку" широкой аудитории предстоящей весной.
Съемки в республике фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" длились чуть более месяца.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о покинутых человеком домах и их дальнейшей судьбе.
Режиссер-постановщик фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" Кира Коваленко и второй режиссер Анатолий Бердюгин рассказали о подготовке к съемкам кинокартины.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" проведет аукцион в рамках модного показа коллекции Русудан Кобяковой "Принцесса странствий" в четверг 20 августа.
Режиссер Александр Сокуров принял участие в открытии первого фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
Открытие первого фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоялось в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в четверг.
Александр Сокуров и ученики его мастерской Кантемир Балагов и Кира Коваленко рассказали о подготовке к экранизации фильма по произведению Фазиля Искандера "Софичка".
Творческая группа кинорежиссера Александра Сокурова 7 и 8 апреля проводила кастинг для участия в съемках полнометражного фильма по произведению Фазиля Искандера "Софичка".
В этом году Александр Сокуров вместе со своими студентами приступает к экранизации повести Фазиля Искандера "Софичка".
В рамках фестиваля впервые будет представлено собрание книг Фазиля Искандера на языках многих народов мира. В экспозиции можно будет увидеть книги, изданные в разных странах и в разные годы, и иллюстрации известной шведской художницы Мадлен Рук к роману "Сандро из Чегема".
На торжественном вечере в честь 86-летия Фазиля Искандера советник президента по культуре науке и образованию Владимир Зантария зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Рауля Хаджимба.
Фазиль Искандер создал на страницах своих произведений мир Мухуса. Он показал нам его глазами Чика, юного философа, умно и забавно подмечающего тонкости жизни. Ко дню рождения писателя редакция Sputnik подготовила фотоленту: мы нашли реальные места, описанные на страницах рассказов Искандера, места, в которых часто любил проводить время Чик.
Фазиль Искандер – писатель, воспевший Абхазию.
Фазиль Искандер – прозаик и поэт, живой классик и философ.
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