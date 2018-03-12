Новости по теме Хибла Герзмава

В программе концерта - музыка четырех веков истории оперы - от Глюка до Берстайна. В числе исполнителей выдающиеся мастера, лауреаты вокальных конкурсов и студенты Московской консерватории.
В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся новогодний концерт Народной артистки Абхазии и Российской Федерации Хиблы Герзмава.
Оперная дива, Народная артистка Республики Абхазия и Народная артистка Российской Федерации Хибла Герзмава, несмотря на большую занятость и плотный график, поделилась со Sputnik Абхазия планами на новогоднюю ночь.
24 декабря в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся новогодний концерт Народной артистки Абхазии и Российской Федерации Хиблы Герзмава.
3 декабря в большом зале Берлинской филармонии состоялся концерт с участием Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава.
Хибла Герзмава передаст все средства от концертов, которые пройдут в Германии, в фонд поддержки родственников жертв терроризма.
Впервые в гастрольной истории Хиблы Герзмава произошел случай отмены концертов из-за недобросовестного выполнения обязательств со стороны организатора концертов.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Пицундский орган необходимо беречь и передать будущим поколениям артистов и слушателей, отметила оперная дива Хибла Герзмава.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
Все вырученные средства от продажи билетов на концерты, прошедшие в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." в Сухуме, оперная певица Хибла Герзмава перечислила Гагрской школе искусств.
Российские исполнители Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «Эсперанто» выступили с концертом на сцене Абхазской государственной филармонии в Сухуме в рамках XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
XIV музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Сухуме.
XIV музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Сухуме.
В преддверии XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…» президент республики Рауль Хаджимба встретился с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским.
В преддверии XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" президент республики Рауль Хаджимба встретился с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским.
Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава примет участие в жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
30 июля в Абхазском драмтеатре состоится гала-концерт с участием Хиблы Герзмава, Николая Ерохина, Ильдара Абдразакова.
Заглавную партию в опере Луиджи Керубини "Медея" исполнит известная в мире певица, народная артистка Абхазии и России, "золотое сопрано России" Хибла Герзмава.
В гала-концерте фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" участвовали Хибла Герзмава и Юсиф Эйвазов в сопровождении симфонического оркестра Словацкого радио под управлением Владимира Спивакова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.