Новости по теме Реджеп Эрдоган

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.
Президент отметил, что вопрос перехода к президентской системе не является вопросом его личных амбиций, он ожидает участия различных политических сил страны в работе над новой конституцией.
Турция находится в состоянии шока, и ей нелегко будет перенести все напасти, которые свалились на страну по вине авторитарного правителя, пишет немецкое издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападение в туристическом районе Стамбула осуществил террорист-смертник из Сирии и выразил соболезнования в связи с гибелью по меньшей мере 10 людей.
Колумнист турецкого издания Hurriyet указал на несоответствие слов турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана с историческими фактами после того, как президент рассказал про Германию времен нацизма.
После резкого ухудшения отношений с Россией турецкий президент пытается найти новых партнеров, способных инвестировать в экономику Турции. Однако в обмен Анкаре придется поступиться геополитическими амбициями, пишет издание Al-Monitor.
Путин ответил на вопрос о том, "ушел ли поезд" для президента Турции Раджепа Эрдогана для улучшения кризиса между Турцией и Россией.
Турция и Россия успешно сотрудничали в течение последних 10-11 лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что Турция хочет продолжить это сотрудничество.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Бараком Обамой пути снижения напряженности в турецко-российских отношениях после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24 в Сирии.
Обама также отметил, что США поддерживают право Турции на защиту.
Ранее президент Турции пытался связаться со своим российским коллегой несколько раз, но безуспешно. Путин, как ожидается, "на полях" климатической конференции во французской столице встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Не исключен диалог с Бараком Обамой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о попытке президента Турции Тайипа Эрдогана связаться с Владимиром Путиным после инцидента с Су-24, заявил, что турецкая сторона действительно пыталась связаться с российским лидером через 7-8 часов после крушения, об этом было доложено президенту РФ.
Реджеп Эрдоган заявил, что будет считать применение зенитных комплексов над Сирией актом агрессии против суверенитета Турции.
Президент Турции ранее заявил, что пытался позвонить Владимиру Путину после инцидента с Су-24, однако разговор не состоялся.
О том, что Су-24, сбитый ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 был российским, Анкара узнала уже после инцидента из заявления Москвы, утверждает президент Турции.
Президенты России и Турции договорились продолжить работу по реализации "Турецкого потока" после формирования нового правительства Турции.
На досрочных парламентских выборах в Турции умеренно консервативная Партия справедливости и развития вернула себе статус правящей. Она получила 49,4% голосов, что дало ей возможность сформировать однопартийное правительство.
Досрочные парламентские выборы были объявлены президентом Турции Тайипом Эрдоганом в связи с тем, что по результатам прошедших 7 июня очередных выборов в парламент в стране не удалось сформировать коалиционное правительство.
Эрдоган заявил, что выразил президенту РФ Владимиру Путину свое несогласие с операцией ВКС РФ в Сирии, и добавил, что переговоры по сирийскому кризису на уровне глав МИД ряда стран, в том числе России и Турции, продолжаются.
Анкара допускает проведение военных действий в ответ на заявлениями сирийских курдов о создании автономии в городе Тель-Абьяд, заявил Реджеп Эрдоган.
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