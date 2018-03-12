Новости по теме Реджеп Эрдоган

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о попытке президента Турции Тайипа Эрдогана связаться с Владимиром Путиным после инцидента с Су-24, заявил, что турецкая сторона действительно пыталась связаться с российским лидером через 7-8 часов после крушения, об этом было доложено президенту РФ.