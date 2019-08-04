Sputnik недели: новые квартиры и бюллетени, аджика в Италии, ушел Рушбей Смыр

Неделя в Абхазии получилась богатой на хорошие новости – в Сухуме открыли театральное кафе, абхазская аджика вскоре поедет покорять Италию, а абхазский футболист будет играть в Высшей лиге Швеции. Центральная избирательная комиссия решила проблему больших бюллетеней, а МИД республики отреагировал на очередное недовольство Грузии.
Кафе в "Абхазии"
Неделя началась с хорошей новости. В Сухуме начали ремонтировать кафе на первом этаже сгоревшей гостиницы "Абхазия". В планах собственника реконструкция всей гостиницы, сейчас идет ремонт цокольной части.
Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 1930-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Отель считался одним из лучших в СССР. В 80-х годах ХХ века в этой гостинице располагалось Абхазское отделение старейшей советской туркомпании "Интурист".
Здание гостиницы "Абхазия" полностью сгорело во время пожара в 1985 году.
Абхазская аджика едет покорять Италию
Абхазия примет участие в "Международном фестивале перца" в Италии. Ежегодно фестиваль объединяет до 150 тысяч посетителей. Продукцию для выставки представит семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт, которая живет в Великобритании.
В Высшую лигу
Абхазский футболист Сандро Цвейба подписал контракт с шведским клубом Высшей лиги Athletic Eskilstuna на три года. По словам агента футболиста, Цвейба был приглашен в команду с целью усилить ее и сохранить место в Высшей лиге.
Не хватило места
В стране готовятся к выборам президента. Парламент Абхазии решил исключить биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты из избирательных бюллетеней. В бюллетенях не будут указаны данные о годе рождения, месте жительства, основного места работы или службы, занимаемой должности кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии, а также сведения о том, кем был выдвинут кандидат.
А в Москве на избирательном участке ожидают прихода более тысячи человек. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил председатель избирательной участковой комиссии №4 в Москве Беслан Кобахия.
Потеря в мире литературы
На 70 году ушел из жизни Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбей Смыр. Журналисты Sputnik и актеры Абхазского драматического театра в память о поэте зачитали его самое известное произведение.
Собака лает…
На прошлой неделе власти Абхазии заявили о намерении восстановить международное авиасообщение и придали аэропорту "Сухум" статус совместного базирования. 29 июля МИД Грузии заявил, что запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, комментируя заявление Грузии отметил, что это очередная и уже привычная попытка полной изоляции Абхазии.
"Не получится. Собака лает, караван идет", - написал глава абхазского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.
Восточная инспекция
30 июля состоялась инспекционная поездка президента Абхазии Рауля Хаджимба в Ткуарчал. Президент проверил ход ремонтных работ в больнице и школе, посетил рынок города и осмотрел участок новой дороги, которая должна соединить город и девять сел.
Вкусный антракт
Теперь в Абхазском драматическом театре во время антракта можно поделиться впечатлениями за чашечкой кофе и вкусной выпечкой в открывшемся кафе "Аншлаг". О том, кто стали первыми гостями кафе, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Меньше обмана
По словам заместителя министра по курорту и туризму Абхазии Астамура Барциц, количество обманутых туристов в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Всего в Минтуризма обратилось около пятнадцати человек, которые заявили о том, что приобрели "липовые путевки".
Добро пожаловать домой
48 семей репатриантов получили ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района в пятницу 2 августа. В новостройках поселятся семьи из Сирии, Иордании, Египта, Турции и Северного Кавказа.
Футбольные итоги
1 августа в Новом Афоне завершился Международный турнир по футболу памяти кавалера ордена Леона Гиви Смыр. Победителем турнира стал команда "Динамо" Сухум, обыгравшая в финале команду из Москвы "Девятка" со счетом 1:0.
Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик.