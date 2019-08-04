Sputnik недели: новые квартиры и бюллетени, аджика в Италии, ушел Рушбей Смыр

Самые яркие и значимые события в республике с 29 июля по 4 августа - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Неделя в Абхазии получилась богатой на хорошие новости – в Сухуме открыли театральное кафе, абхазская аджика вскоре поедет покорять Италию, а абхазский футболист будет играть в Высшей лиге Швеции. Центральная избирательная комиссия решила проблему больших бюллетеней, а МИД республики отреагировал на очередное недовольство Грузии.

Кафе в "Абхазии"

Неделя началась с хорошей новости. В Сухуме начали ремонтировать кафе на первом этаже сгоревшей гостиницы "Абхазия". В планах собственника реконструкция всей гостиницы, сейчас идет ремонт цокольной части.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Гостиница Абхазия. Архивное фото

Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 1930-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Отель считался одним из лучших в СССР. В 80-х годах ХХ века в этой гостинице располагалось Абхазское отделение старейшей советской туркомпании "Интурист".

Здание гостиницы "Абхазия" полностью сгорело во время пожара в 1985 году.

Абхазская аджика едет покорять Италию

Абхазия примет участие в "Международном фестивале перца" в Италии. Ежегодно фестиваль объединяет до 150 тысяч посетителей. Продукцию для выставки представит семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт, которая живет в Великобритании.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приготовление аджики в селе Ачандара

В Высшую лигу

Абхазский футболист Сандро Цвейба подписал контракт с шведским клубом Высшей лиги Athletic Eskilstuna на три года. По словам агента футболиста, Цвейба был приглашен в команду с целью усилить ее и сохранить место в Высшей лиге.

Не хватило места

В стране готовятся к выборам президента. Парламент Абхазии решил исключить биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты из избирательных бюллетеней. В бюллетенях не будут указаны данные о годе рождения, месте жительства, основного места работы или службы, занимаемой должности кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии, а также сведения о том, кем был выдвинут кандидат.

А в Москве на избирательном участке ожидают прихода более тысячи человек. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил председатель избирательной участковой комиссии №4 в Москве Беслан Кобахия.

Потеря в мире литературы

На 70 году ушел из жизни Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбей Смыр. Журналисты Sputnik и актеры Абхазского драматического театра в память о поэте зачитали его самое известное произведение.

© Foto / предоставлено Алиной Жиба Рушбей Смыр

Собака лает…

На прошлой неделе власти Абхазии заявили о намерении восстановить международное авиасообщение и придали аэропорту "Сухум" статус совместного базирования. 29 июля МИД Грузии заявил, что запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, комментируя заявление Грузии отметил, что это очередная и уже привычная попытка полной изоляции Абхазии.

"Не получится. Собака лает, караван идет", - написал глава абхазского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

Восточная инспекция

30 июля состоялась инспекционная поездка президента Абхазии Рауля Хаджимба в Ткуарчал. Президент проверил ход ремонтных работ в больнице и школе, посетил рынок города и осмотрел участок новой дороги, которая должна соединить город и девять сел.

Вкусный антракт

Теперь в Абхазском драматическом театре во время антракта можно поделиться впечатлениями за чашечкой кофе и вкусной выпечкой в открывшемся кафе "Аншлаг". О том, кто стали первыми гостями кафе, читайте в материале корреспондента Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие театрального кафе "Аншлаг"

Меньше обмана

По словам заместителя министра по курорту и туризму Абхазии Астамура Барциц, количество обманутых туристов в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Всего в Минтуризма обратилось около пятнадцати человек, которые заявили о том, что приобрели "липовые путевки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых в Абхазии

Добро пожаловать домой

48 семей репатриантов получили ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района в пятницу 2 августа. В новостройках поселятся семьи из Сирии, Иордании, Египта, Турции и Северного Кавказа.

Футбольные итоги

1 августа в Новом Афоне завершился Международный турнир по футболу памяти кавалера ордена Леона Гиви Смыр. Победителем турнира стал команда "Динамо" Сухум, обыгравшая в финале команду из Москвы "Девятка" со счетом 1:0.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионат по футболу среди детей имени Гиви Смыр

Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик.