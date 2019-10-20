Sputnik недели: назначение премьера, фестивали "Абаза" и "Хибла Герзмава приглашает"

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 14 по 20 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Одно из самых важных событий в Абхазии на наделе стало назначение премьер-министра республики, президент оставил на этой должности бывшего руководителя Кабмина Валерия Бганба. Самое важное культурное событие недели, а может быть и года, – семнадцатый международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", который состоялся в Сухуме на стадионе "Динамо". Не обошлось и без печальных событий, 16 октября под колесами автомобиля погиб 24-летний житель села Калдахуара. Инцидент произошел в селе Приморское. В тот же день спасатели нашли тело ранее пропавшего российского туриста Тимура Дзеидова.

Бадри Есиава, Sputnik

Новый-"старый" премьер

Инаугурация президента Абхазии состоялась 9 октября, и вскоре после этого Кабинет министров республики сложил свои полномочия. По закону страны глава государства должен представить нового премьер-министра в течение трех месяцев с момента вступления в должность, но Рауль Хаджимба затягивать с этим делом не стал.

14 октября пресс-служба Администрации президента опубликовала указ Хаджимба о назначении на пост руководителя Правительства Абхазии Валерия Бганба, который занял эту должность во второй раз подряд. Других назначений в Кабинете министров на уходящей неделе не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерий Бганба

ДТП вчера и сегодня

Шокирующие данные по ДТП в Абхазии за 29 лет опубликовало МВД республики во вторник 15 октября. Цифры гласят, что самое большое количество аварий на дорогах страны произошло в 1990 году – 428 ДТП, в которых погибли 156 человек и получили различные ранения 451 человек.

За послевоенное время на территории республики больше всего ДТП произошло в 2015 году - 220 случаев, а в 2016 году в авариях погибло больше всего людей за этот период – 80 человек. За шесть месяцев 2019 года совершено 95 аварий, в которых погибли 24 человека и 141 пострадал человек.

Сравнительная статистика говорит о снижении количества ДТП, погибших и раненых в целом по стране, но не стоит забывать, что в довоенный период численность населения Абхазии была в разы больше, вероятно, как и количество автомобилей на дорогах. Одно точно, проблема аварий в Абхазии остается актуальной и животрепещущей по-прежнему.

Буквально на следующий день после обнародования статистики ДТП в Абхазии, под колесами автомобиля погиб 24-летний житель села Калдахуара. Инцидент произошел 16 октября в селе Приморское. Водитель был доставлен в Отдел внутренних дел Гудаутского района. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в трезвом состоянии. По факту ДТП собран материал и заведено уголовное дело.

Поиски туриста

Еще одно печальное событие произошло в Абхазии на минувшей неделе. 10 октября туриста из России Тимура Дзеидова унесло течением реки Кодор, когда он пытался ее переплыть. Поиски пропавшего шли на земле, в воде и с воздуха пять дней. Днем 16 октября МЧС республики сообщило о том, что тело туриста было найдено в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. По словам спасателей, недалеко от места обнаружения тела, накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии.

Книги и монеты

В понедельник 14 октября стало известно о том, что в свет вышел первый том сборника произведении поэта Таифа Аджба, приуроченный к 80-летию абхазского поэта. В книгу включили все произведения Аджба, а также рассказы, публицистику, литературно-критические статьи, переводы, воспоминания современников о писателе.

По словам составителя сборника Валентины Когониа, эта работа отражает творчество писателя в полной мере. Второй том планируют выпустить до конца 2019 года.

"История денежного обращения Абхазии" – так называется книга, которая была выпущена по инициативе и поддержке Национального банка республики тиражом 500 штук. По словам председателя Банка Абхазии Беслана Барателиа, авторы книги Ибрагим Чкадуа и Астамур Тания собрали данные о деньгах, которыми пользовались на территории Абхазии с древнейших времен по наши дни.

Барателиа считает, что эта книга, не предназначенная для продажи, будет полезна не только для простого обывателя, но и для специалистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Книга "История денежного обращения Абхазии"

На уходящей неделе Нацбанк Абхазии также анонсировал эмиссию трех монет из серии "Выдающиеся личности Абхазии" – "Сергей Багапш", "Ефрем Эшба", "Таиф Аджба" и четырех монет новой серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Приобрести монеты можно будет в коммерческих банках Абхазии ориентировочно в конце октября - начале ноября.

Абхазское "золото"

Абхазских мандаринов в 2019-2020 годах будет меньше, чем в прошлые годы, но при этом они станут дороже. Такое мнение выразил на радио Sputnik Абхазия заведующий отделом сельского хозяйства Сухумского района Дамей Тужба.

"Урожай мандаринов в этом году будет меньше, чем в прошлом. Такое случается – у цитрусовых не каждый год урожайный, он чередуется. В прошлом году урожай был хороший, при том, что, к сожалению, цена на мандарины отсутствовала и сложно было реализовать продукцию. В этом году, думаю, как раз наоборот, цена ожидается высокая, а урожая будет меньше", - сказал Тужба.

В 2018 году в Сухумском районе с 70 гектаров, что составляет общую площадь общественных хозяйств, было собрано 550 тонн мандаринов.

Сюрприз в земле

Древний "клад" в своем саду нашел житель поселка Алахадзы Гагрского района Астамур Айба. По словам его супруги Маргариты Ачба, в земле были обнаружены несколько бронзовых браслетов, фибула и перстень. Все артефакты Айба передал Госмузею Абхазии, где их изучают.

© Sputnik Бронзовые изделия обнаруженные в поселке Алахадзы

Спорт и культура

Молодой теннисист из Абхазии Ален Авидзба участвовал в юбилейном XXX теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля", который проходил в Москве с 12 по 20 октября. В первом круге турнира Авидзба одержал победу над российским теннисистом Алибеком Качмазовым, но во втором – уступил сербскому спорсмену Николаю Милоевичу.

Соперник абхазского теннисиста на сегодня располагается на 164 месте в рейтинге лучших в мире теннисов, Авидзба пока на 498 позиции. Николе Милоевичу 25 лет, Алену Авидзба – 19, до этого теннисисты ни разу не встречались.

© Foto / Srdjan Stevanovic Ален Авидзба

В Мексике с 3 по 6 октября проходил Чемпионат мира по профессиональному домино и в нем участвовал спортсмен из Абхазии Саид Ашуба, который занял седьмое место. Это был индивидуальный Чемпионат мира, который состоял из 15 туров. Количество участников превысило 500 человек.

"Кубок Победы" по мини-футболу разыграли в Сухуме 13 октября. Международный турнир проводился среди инвалидов-ампутантов и был посвящен памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В нем участвовали команды из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Узбекистана и Дагестана. В финальном матче хозяева уступили кубок гостям из Узбекистана со счетом 8-2.

© Sputnik Финал Международного турнира по мини-футболу "Кубок Победы"

Турнир по вольной борьбе за Кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова прошел в Гудауте с 16 по 17 октября. Борцы из Абхазии завоевали шесть золотых, два серебряных и три бронзовые медали. В турнире приняли участие также спортсмены Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Ростова на Дону, Калмыкии.

Культурная часть фестиваля "Абаза" прошла на площади перед Абхаздрамом в Сухуме 18 октября.

Совместная выставка Госмузея Абхазии и этнографического музея Эльбургана, фудкорд с изысками абазинской кухни, стенды, рассказывающие историю народа Абаза, дефиле костюмов и праздничный концерт. Все это организаторы фестиваля подготовили для посетителей.

Прошлое и настоящее, традиции, язык, культуру и кухню народа Абаза – все это можно было увидеть на одной небольшой площадке возле Абхазского Госдрамтеатра в рамках культурно-спортивного фестиваля "Абаза".

Необычным явлением на фестивале стало дефиле спортивной коллекции "Аиааира" молодого абхазского дизайнера Мрамзы Марухба. Молодые парни и девушки продемонстрировали спортивные костюмы с элементами абхазской традиционной одежды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" открылся на набережной Сухума

У фонтана перед драмтеатром расположился фудкорд, на котором была представлена абазинская кухня. Многие блюда были хорошо знакомы абхазам по названию и даже по составу. Это и ачашв (изделия из муки и сыра), и амгьал (кукурузные лепешки), и ахрцвисыдзбал (соус из кислого молока, аджики и зелени).

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль "Абаза"

Сбежавшая Машка

Читателей Sputnik Абхазия повеселила новость о сбежавшей из сухумского обезьяна питомника самке павиана, которая после нескольких дней "гуляний" вышла к людям. Ее радушно приняли жители улицы Черкесская в Сухуме, которые не только фотографировали и снимали на видео необычную гостью, но и хорошенько покормили. Угощали "лохматую" мороженым, орехами, фруктами и выпечкой.

Обезьяну забрали обратно в питомник лишь на следующий день, но жители Черкесской успели дать ей имя – Машка.

© Foto / Мадина Бигуаа Сбежавший из питомника Павиан

Шесть раз в 2020 году

Круизный лайнер "Князь Владимир" совершит шесть рейсов в Сухум в 2020 году, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ООО "Черноморские круизы".

В тестовом режиме круизный лайнер зайдет в порт Сухума уже в октябре этого года, точная дата еще не известна. Уже в 2020 году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России. Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров.

Ранее в интервью Sputnik заместитель руководителя Федерального агенства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что, если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении количества судов.

© Sputnik / Нина Зотина Первый пассажирский рейс круизного лайнера "Князь Владимир" в Сочи

"Хибла Герзмава приглашает"

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" культурное событие, которого ждут многие почитатели абхазской оперной дивы. В этом году он состоялся 20 октября на стадионе "Динамо" в Сухуме. Для того, чтобы принять участие в XVII Международном фестивале, в Абхазию приехали оперные певцы и артисты из России.

В этом году в для абхазских зрителей выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

Также на фестивале выступила юная абхазская балерина, воспитанница Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристина Чкотуа, для которой на стадионе построили специальную балетную площадку.