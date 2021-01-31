Sputnik недели: президентские "ревизии", борьба с COVID и бренд Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 25 по 31 января.

Новости энергетики, продолжение охоты на майнеров, большое интервью президента Абхазии Абхазскому телевидению, туристический бренд Абхазии и другие главные события уходящей недели - в обзоре Sputnik.

Визит президента в "Черноморэнерго"

Во вторник 26 января президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с гендиректором "Черноморэнерго" Михаилом Логуа по ситуации с незаконным потреблением электроэнергии и деятельностью майнинговых ферм в республике.

Логуа отметил, что после встречи президента с представителями силовых ведомств 22 января, в республике снизилось потребление электричества. По данным на 26 января, было отключено оборудования на 50 мегаватт.

Только за сутки, как сообщалось 25 января, сотрудники МВД совместно с представителями районных оперштабов по противодействию деятельности по добыче криптовалют выявили и обесточили 37 майнинговых ферм, общей мощностью 23 мегаватт.

Однако Логуа выразил опасение, что, если работа специалистов не будет продолжена, то вновь приступят к незаконному подключению.

Кроме того, президент сообщил, что отправил в Парламент законопроект, который предусматривает возможность конфискации майнинговых аппаратов и привлечение к уголовной ответственности за их использование.

После совещания Аслан Бжания посетил диспетчерскую службу ведомства, где ему показали, как отслеживаются перегрузы на подстанциях и фидерах и аварийные ситуации.

Интервью Аслана Бжания

27 января на Абхазском телевидении вышло большое интервью с президентом Асланом Бжания. В интервью глава государства затронул проблемы энергосистем, ситуация в правоохранительных органах и борьбу с коронавирусом.

Бжания отметил, что на борьбу с пандемией в республике было выделено 265 миллионов рублей, создано 530 койко-мест. Из 350 миллионов президентского фонда 80% были направлены на противодействие пандемии.

Глава государства затронул и тему энергоотрасли, подчеркнув, что энергосистема находится в чрезвычайной ситуации. Так, по словам Бжания, чтобы наладить электроснабжение в республике и производить подачу электричества потребителям, в ближайшее время нужно вложить в эту отрасль 4,7 миллиарда рублей.

Он также подчеркнул, что существует проблема с неплатежами за электричество. Последний раз тариф на свет в Абхазии был повышен в 2012 году и составлял 40 копеек за киловатт, с учетом среднемесячной заработной платой в Абхазии в 11 тысяч рублей.

Президент напомнил, что многие не платят тариф в 40 копеек, в том числе по причине отсутствия приборов учета энергопотребления.

"Нам нужно выработать методику, в соответствии с которой мы установили бы технически и экономически обоснованный тариф на электроэнергию. Соответствующее поручение уже дано правительству, документ уже готов в черновом варианте и, я уверен, что он будет принят в первом полугодии 2021 года", - сообщил Аслан Бжания. Бжания сказал, что в Абхазии будет создан "социально обоснованный тариф" на определенные объемы потребления.

Бжания назвал основные проблемы энергоотрасли Абхазии>>

В интервью Аслан Бжания поднял и тему газификации республики. По его словам, этот проект имеет непосредственное отношение к энергетической безопасности, газ – это альтернатива электроэнергетике. По этому вопросу прошли предварительные переговоры с российской стороной.

"Наши российские друзья изыскали нам около 80 миллионов рублей. До 30 марта мы дадим заказ в проектный институт, который за несколько месяцев разработает схему газификации Республики Абхазия. До конца года у нас должны быть документы по газификации, и на это мы не потратим ни одного рубля. Таким образом нам помогут. После начнется процесс. Сейчас мне сложно сказать, сколько это займет времени", - сказал глава государства.

Отчеты районных оперштабов и поездка на Восток

29 января президент Аслан Бжания провел встречу с членами районных оперштабов и руководителями госведомств по вопросу контроля за незаконным использованием майнинг-объектов. В Галском районе было отключено 32 криптофермы, общая нагрузка на электросети снизилась на 26 мегаватт. В Гудаутском районе было отключено 37 ферм, в которых было от 20 до 1500 аппаратов. Общая мощность отключений – восемь мегаватт.

В Очамчырском районе, по информации главы администрации Станислава Амичба, было отключено 43 фермы, повторных подключений не зафиксировано. В Сухумском районе до 22 января были выявлены 32 криптофермы, после совещания президента было найдено еще 11 ферм в частном секторе.

В Галском районе, по словам главы администрации Константина Пилия, было обнаружено и обесточено 13 майнинг-аппаратов, один из них был в частном доме и 12 машин в станции технического обслуживания. На 22 января потребление электроэнергии в Гулрыпшском районе составляло 41,3 мегаватт. За неделю было отключено 20 криптоферм, мощность потребления снизилась на 10,6 мегаватт. По словам заместителя главы администрации Ткуарчалского района Владислава Аршба, до 22 января общая потребление в районе составляла 31 мегаватт. В течение недели были отключено три криптофермы мощностью 5,8 мегаватт.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что в столице работали 15 бригад, которые были задействованы в поисках криптоферм. Всего было выявлено 904 криптомашины, в том числе в нефункционирующих гостиницах и кафе

На следующий день после совещания президент отправился с рабочим визитом в Ткуарчалский и Очамчырский районы. Глава государства посетил перепадную "ГЭС-1", которая обеспечивает электричеством районы Абхазии. Бжания побывал в машинном зале и ознакомился с принципами работы перепадной.

После этого президент отправился на ткуарчалскую подстанцию. На подстанции функционирует один трансформатор, который нуждается в срочном ремонте, резервного оборудования здесь никогда не было.

Покупка нового трансформатора вместе с установочными работами обойдется в 150 миллионов рублей, в случае его поломки весь район останется без света.

Встреча Бжания с депутатами "золотого" созыва и общественностью

29 января президент Аслан Бжания обсудил текущую социально-экономическую ситуацию, проблемы энергоотрасли и незаконной майнинговой деятельности с депутатами "Золотого Парламента" Абхазии.

Во встрече с президентом принимают участие Валерий Кварчия, Нателла Акаба, Алеко Гварамия, Эмма Авидзба, Олег Дамения, Валерий Гурджуа, Леонид Лакербая, Сергей Шамба и другие.

В тот же день глава государства провел встречу с общественными деятелями и представителями интеллигенции республики по актуальным вопросам жизни страны.

Борьба с COVID-19 и антиковидные ограничения

По состоянию на 30 января с начала пандемии в Абхазии выявили 11520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9820 человек, скончались 172 человека.

Лечение от коронавируса в московской клиники продолжает премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. По данным на 25 января в состоянии премьер-министра прослеживается положительная динамика, оно оценивается как стабильное.

По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Премьеру проводится необходимая медикаментозная терапия.

В Абхазии все еще активно обсуждается тема возвращения в школы. 26 января в Кабинете министров обсудили возможность возобновления учебного процесса в феврале. Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, главный санитарный врач республики Людмила Скорик и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

"Динамика развития заболевания с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль. Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и других учебных заведений также станут данные мониторинга о положении дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ", - сказал Владимир Делба.

Делба поручил присутствующим проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждой школы по отдельности.

Из-за введенных ограничений в республике вещевые и продуктовые рынки работают несколько раз в неделю. Во вторник 26 января глава администрации Сухума Беслан Эшба установил новый график, согласно которому Сухумский центральный рынок будет работать в воскресенье, понедельник и вторник, а торговый комплекс "Сухумприбор" в четверг, пятницу и субботу.

Также глава администрации распорядился усилить работу по контролю за соблюдением временных правил организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от COVID-19, утвержденных распоряжением. Санитарно-эпидемиологической станции администрации столицы поручено организовать ежедневную обработку городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами, а также организовать обработку Центрального рынка и ТК "Сухумприбор" дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня.

Предугадать пожары

В конце декабря в Абхазии наблюдалась тяжелая ситуация с лесными пожарами, возгорания фиксировались практически во всех районах республики.

В связи с этим в МЧС решили создать межведомственную рабочую группу по мониторингу ситуации и предупреждению природных пожаров.

В руководстве МЧС считают, что подобный формат взаимодействия заинтересованных ведомств позволит наиболее эффективно координировать работу по недопущению возникновения крупных природных пожаров в республике.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии планирует обратиться с предложением о создании такой рабочей группы в Госкомитет по экологии, Госуправление лесного хозяйства, госкомпанию "Черноморэнерго", а также к главам администраций городов и районов.

Утраты недели

На 91-м году жизни скончалась доктор филологических наук, специалист по абхазскому и абазинскому языкам, заслуженный деятель наук Абхазии, удостоенная высшей государственной награды "Ахьдз-Апша" II степени Лидия Чкадуа.

Также на 83-м году жизни скончался Народный артист Абхазии, художественный руководитель, главный дирижер и экс-директор Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия Василий Царгуш.

Из жизни ушел хореограф, создатель и руководитель детского хореографического ансамбля "Амцабз" Ткуарчала, Народный артист Республики Абхазия Родион Бигвава.

Судьба бренда

На прошлой неделе Министерство туризма Абхазии выбрало логотип бренда Абхазии по итогу общественного голосования и выбору жюри конкурса. Однако выбранный логотип подвергся жесткой критике в социальных сетях как среди обычного населения, так и среди экспертов, которые подвергли сомнению не только эстетичность самого лого, но и способ проведения конкурса.

В итоге Минтуризма приняло решение провести повторное голосование по выбору бренда.

Министерство туризма совместно с представителями профессионального сообщества дизайнеров пришли к решению, помимо победившего макета, выбрать еще четыре логотипа, которые были представлены ранее в числе 54 проектных работ, и провести еще одно голосование среди членов жюри. Затем пройдет онлайн голосование. Если бренд, победивший в первый раз, снова наберет большинство голосов, он будет дорабатываться с учетом мнений специалистов.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: