Новости по теме Великая Отечественная война (1941-1945)

Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба был открыт в столице Абхазии 14 декабря 2014 года, в день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии.
Советские войска начали контрнаступление в ходе битвы за Москву 5 декабря 1941 года. Смотрите на архивном видео, как проходило одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны.
Фронтовые письма Нурбея Килба, орденские книжки, медали и фотографии Льва Квеквескири семья передала Абхазскому государственному музею.
История ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Хирьяновой, опубликованная на сайте Sputnik, нашла отклик из Амурской области, где живет ее внучатый племянник.
"Освобождение Венгрии" - двенадцатый лонгрид из цикла мультимедийных статей "15 ударов Красной армии" - расскажет о последнем крупном наступлении немцев в районе озера Балатон.
Участники санкт-петербургской молодежной экспедиции "Оборонная тропа" установили в горах Абхазии на перевалах главного Кавказского хребта в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны мемориальные плиты.
Героическая 250-дневная оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны завершилась 4 июля 1942 года. Смотрите на архивных кадрах, как через 9 мая 1944 года враг был изгнан из города.
Столица Белоруссии - город Минск был освобожден частями Красной Армии от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Смотрите на архивных кадрах, как проходила операция "Багратион".
22 июня, в День памяти и скорби, в районе перевала Санчара состоялась установка мемориальной плиты защитникам Кавказа, павшим в боях за Родину в 1942-1943 годах. Впечатлениями от акции поделился один из ее организаторов, директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. О вкладе Абхазии в борьбу против фашизма рассказал историк Валико Пачулия.
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил советский народ за Победу над фашизмом.
В честь 70-ой годовщины Победы ветерану Великой Отечественной войны Арсену Чакряну вручен государственный регистрационный автомобильный номер 070.
Шамиль Шамба родился в 1920 году в селе Абгархук Гудаутского района. Во время Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода, погиб 18 сентября 1942 года в окрестностях Санчарского перевала, похоронен там же.
В это время шли ожесточенные боевые действия у озера Балатон. Радиосвязь в штабе работала с шести утра до полуночи, после чего ее отключали. В одну из ночей поступил приказ от начальства сообщить всем подразделениям о боевой химической тревоге и необходимости обеспечить всех противогазами.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина приняла участие в параде Победы в Москве 9 мая вместе с другими абхазскими ветеранами ВОВ.
Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии приняли участие в параде Победы в Москве 9 мая.
В День Победы сотни школьников вышли на площадь Свободы в Сухуме и исполнили массовый танец.
Участник Великой Отечественной войны Валерий Агума всегда чувствовал себя под покровом Божьим.
Ежегодно 9 мая в столице Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программа торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, была весьма насыщенной.
Вертолетный перелет из Сухума в Москву, посвященный памяти героя Великой Отечественной войны Кязыма Агрба, завершился в понедельник.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.