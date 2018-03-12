Новости по теме рубль

Неумолимо снижающаяся цена на нефть, по мнению экспертов, стала причиной падения российского рубля и других валют на постсоветском пространстве.
Согласно данным Московской биржи, курс доллара опустился ниже 67 рублей, евро упал ниже 76 рублей.
Крупные импортеры алкоголя, опрошенные газетой "Коммерсант", собираются на следующей неделе существенно поднять цены на свою продукцию, часть импортеров пока не приняли решения о повышении цен, но считают этот вариант развития событий вероятным.
Стоимость американской валюты корректируется на фоне низкой цены на нефть, которая торгуется ниже 47 долларов за баррель по марке Brent.
Население может произвести расчет за приобретенные товары и услуги в следующих валютах: российский рубль, украинская гривна, американский доллар, евро, отметили в Министерстве экономического развития ДНР.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.