Новости по теме Великая Отечественная война

Адольф Гитлер подписал директиву №21 - план "Барбаросса" 18 декабря 1940 года. Он предусматривал блицкриг – молниеносный разгром основных частей Красной армии. Смотрите на архивных кадрах, как спустя полгода началась Великая Отечественная война.
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил советский народ за Победу над фашизмом.
Ветеран Великой Отечественной войны Нонна Ивановна Дорофеева в составе авиационного полка дошла до Берлина.
За проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны Шамоня Капба награждена медалями "За оборону Кавказа", и "За победу над Германией".
Ветеран ВОВ Анна Мандрикина с детства боялась машин, но она и не подозревала, что во время войны ей придется управлять грузовой техникой.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.