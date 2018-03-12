Новости по теме археология

О том, насколько необходимы подводные исследования в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik археолог, историк Руслан Барцыц.
О том, что таит дно Черного моря и насколько необходимы подводные исследования в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik археолог, историк Руслан Барцыц.
Историк, археолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что раскрыть тайны древней столицы Абхазии помогут масштабные раскопки в центре современного Сухума – там, где большинство исследователей и склонно видеть древнюю Диоскуриаду.
Разрушение культурных объектов происходит в результате незаконных раскопок, а также столкновений между боевиками и правительственными войсками, заявил генеральный директор департамента древностей и музеев страны Маамун Абдулкарим.
В фонд Абхазского государственного музея поступило кожаное мужское седло с серебряными украшениями.
Во время раскопок в селе Нижняя Эшера были обнаружены многочисленные перстни и другие бронзовые украшения, а также домашняя утварь, сообщил директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
21 августа завершилась археологическая практика студентов исторического факультета АГУ. За время раскопок участники обнаружили погребение раннехристианского времени и фрагмент надмогильного сооружения предположительно владетельного князя Абхазии конца ХVIII-начала XIX Келешбея Чачба, убитого в 1808 году.
21 августа завершилась археологическая практика студентов исторического факультета АГУ. За время раскопок было обнаружено немало интересного.
Историки предполагают, что обнаружили фрагмент надгробного сооружения владетельного князя Абхазии конца ХVIII-начала XIX веков Келешбея Чачба.
Абхазские и российские ученые проведут раскопки в пещере Мачагуа села Хуап и на месте палеолитической стоянки в селе Яштуха.
Черные копатели наносят значительный ущерб, разграбляя археологические ценности Абхазии, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.
Международная научная конференция "Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные" завершила свою работу в четверг в Сухуме.
Международная научная конференция "Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные" открылась в Сухуме.
Сухумская крепость – особо значимый объект историко-культурного наследия, на территории которого были найдены ценнейшие материалы из разных исторических эпох Сухума.
Деревянные саркофаги времен правления XXVI династии, деревянные и каменные статуэтки разных эпох и многие другие незаконно вывезенные исторические ценности вернутся в Египет.
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Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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