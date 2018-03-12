Новости по теме банки

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия отчитался перед парламентариями о проделанной работе в 2015 году.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что новые банкноты облегчат расчеты россиян за товары и услуги, новые купюры планируется ввести в оборот уже в следующем году.
Председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия в свою очередь отметил, что с проблемой возвратов кредитов банк не справится без поддержки правоохранительных органов.
Принятые 28 февраля 1991 года Верховным Советом Абхазской АССР законы "О центральном банке Абхазской АССР" и "О банках и банковской деятельности в Абхазской АССР" дали толчок к формированию современной банковской системы республики.
На компенсации вкладчикам в 2015 году было затрачено 30 миллионов рублей, заявил первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба на заседании Кабинета Министров.
Схему получения вновь назначаемых российских пенсий и пути решения проблемы незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками обсудили в Кабинете министров.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации исключила Республику Абхазия из списка стран, с которыми затруднен обмен налоговой информацией.
Абхазия около года испытывает периодические резкие колебания валюты, что регулярно влияет на национальную экономику. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия рассказал Sputnik о перспективах абхазской экономики в условиях обвала рубля.
Улюкаев считает, что решение отпустить курс рубля в свободное плавание было абсолютно правильным и принято в непростых условиях.
В числе достижений за 2015 год Хаджимба назвал оптимизацию доходов и расходов государства, оздоровление банковской системы страны, введение казначейской системы.
Решение принято с учетом увеличения инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики, говорится в пресс-релизе Банка России.
Разбойное нападение на отделение "Сбербанка" Абхазии произошло во вторник 25 августа.
Во вторник в Гагре произошло ограбление "Сбербанка".
Совмин ЛНР решил с 1 сентября сделать российский рубль основной денежной единицей республики. Безналичные расчеты республика проводит через Международный расчетный банк в Южной Осетии, сообщил глава Нацбанка Феликс Зассеев.
Ожидается, что впервые за три недели заработает Афинская биржа. Кроме того, начнут применяться новые ставки НДС. По подсчетам специалистов, на значительную часть товаров в Греции цены повысятся примерно на 9 процентов.
Греческие банки откроются 20 июля, ограничения на снятие денег сохранятся.
Банки Греции обязались немедленно выдать дебетовые карты пенсионерам, чтобы те могли нормально снимать деньги в точках, принимающих дебетовые карты, и снимать 60 евро в день.
Правительство Греции объявило о закрытии банков до 5 июля, а суточное снятие наличных ограничено до 60 евро. Смотрите на видео, как жители Афин стояли в очередях за деньгами перед банкоматами.
Данные меры, как гласит постановление Кабинета Министров, вызваны срочной и непредвиденной необходимостью в защите экономики страны, вызванной решением Еврогруппы отказать Афинам в продлении программы поддержки.
О механизме поддержки субъектов малого предпринимательства путем предоставления им кредитных средств на льготных условиях рассказали специалисты "Амра-банка".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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