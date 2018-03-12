Новости по теме деньги

По миру в теневой экономике циркулирует 307 миллиардов евро, и изъять их из обращения будет логичным решением, заявил представитель Международного института развития Алексей Скопин в интервью Радио Sputnik.
О том, что будет с российским рублем, готовиться ли гражданам к очередному резкому скачку цен на продукты и лекарства, и чем ситуация со слабеющим рублем грозит партнерам России рассказала Sputnik корреспондент Анна Столярова
Психолог Элана Кортуа в интервью информационному агентству Sputnik Абхазия рассказала о том, что такое деньги и какую роль они играют в нашей жизни.
Операции по обмену валюты на сумму более 15 тысяч рублей можно будет совершать при указании ФИО, гражданства, даты рождения, реквизитов паспорта, регистрации, а также ИНН (при наличии).
Банк России выпустил банкноту номиналом 100 рублей, посвященную вхождению в состав РФ Крыма и Севастополя. Смотрите на видео, как выглядит памятная купюра, тираж которой составил 20 миллионов.
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Гульнары Терзян, у которой остеохондропатия тазобедренных суставов. Стоимость оперативного лечения Гульнары – 300 000 руб.
Абхазия около года испытывает периодические резкие колебания валюты, что регулярно влияет на национальную экономику. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия рассказал Sputnik о перспективах абхазской экономики в условиях обвала рубля.
Сумма помощи обозначена в статье расходов Министерства по делам Северного Кавказа РФ.
Размер прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 августа 2015 года составил 5 731 рубль. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прожиточный минимум увеличился на 13,5 %.
Разбойное нападение на отделение "Сбербанка" Абхазии произошло во вторник 25 августа.
Совмин ЛНР решил с 1 сентября сделать российский рубль основной денежной единицей республики. Безналичные расчеты республика проводит через Международный расчетный банк в Южной Осетии, сообщил глава Нацбанка Феликс Зассеев.
Население может произвести расчет за приобретенные товары и услуги в следующих валютах: российский рубль, украинская гривна, американский доллар, евро, отметили в Министерстве экономического развития ДНР.
Европейская комиссия сообщает, что это последняя выплата в рамках первой из трех программ макрофинансовой помощи. В Евросоюзе подчеркивают, что эти деньги должны пойти на проведение структурных реформ в стране.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.