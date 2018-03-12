Новости по теме депутаты

Народное Собрание Абхазии проводит экстренное заседание по факту взрыва служебного автомобиля депутата парламента Алмаса Джапуа.
Английское издание Vive Charlie опубликовало на обложке журнала карикатуру, на которой няня держит голову погибшей девочки.
Настоящий Закон принимается в целях обеспечения всеобщего осуществления прав и свобод человека, а также реализации государственной власти в соответствии с принципом добросовестного управления, говорится в сообщении пресс-службы.
Со вторника 23 февраля в столице началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание, она продлится до 13 марта, после чего начнется регистрация кандидатов в депутаты.
Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом окончательном чтении закон "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района" в среду 3 февраля.
Новый порядок назначения глав местных администраций определили в Парламенте Абхазии. Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня предоставления кандидатуры президентом, принимает решение о даче согласия на его назначение.
Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. При этом он не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, а также не иметь судимость.
За законопроект "О здравоохранении" проголосовали 26 депутатов, двое проголосовали против и двое воздержались.
Парламентская фракция будет создана из членов общественной организацией "Апсадгил".
Ранее сообщалось, что вслед за французскими коллегами Крым намерены посетить депутаты итальянского парламента и ряд других европейских политиков.
Депутаты не приняли в первом чтении проект Конституционного закона о поправке к Конституции "О количественном составе Народного Собрания".
В начале октября по примеру французских избранников Крым готовится посетить группа итальянских депутатов. По информации СМИ, российские коллеги пригласили их лично посмотреть, как живут люди в Крыму после прошлогоднего референдума.
Депутаты Народного Собрания Республики Абхазия Георгий Агрба, Гурам Барганджия, Анзор Кокоскерия и Ахра Пачулия призвали президента Абхазии Рауля Хаджимба признать независимость ДНР и ЛНР.
Принятый в первом чтении законопроект о градостроительной и строительной деятельности предусматривает 60 дней для общественного обсуждения проектов территориального планирования.
Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в закон "О праве на доступ к информации".
Депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия Тенгиз Агрба прокомментировал события 27 мая 2014 года.
Депутат Народного Собрания, член Фонда экспертного содействия "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал политические события конца мая - начала июня 2014 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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