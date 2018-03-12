Новости по теме добровольцы

Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Салима Варитлова.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Арсена Гукова.
Председатель правления региональной Карачаево-Черкесской общественной организации "Союз абхазских добровольцев КЧР" Абу-Юсуф Банов заявил, что высказывания, ставящие под сомнение авторитет Мухамеда Килба и Андзора Гоова недопустимы.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с председателем правления региональной Карачаево-Черкесской общественной организации "Союз абхазских добровольцев КЧР" Абу-Юсуфом Бановым в понедельник 26 октября.
Представители фамилии Ашуба считают, что из уст Нугзара Ашуба не прозвучало и априори не могло прозвучать ничего из того, что могло дискредитировать добровольческое движение.
Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба информировал президента о ходе исполнения его поручения по вопросу содействия семье добровольца Сергея Диколенко, погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии.
Родители Сергея Диколенко поблагодарили руководство Абхазии за помощь в опознании останков сына, ранее считавшегося без вести пропавшим, и обратились к боевым товарищам сына с просьбой откликнуться.
Родители Сергея Диколенко поблагодарили руководство Абхазии за помощь в опознании останков сына, ранее считавшегося без вести пропавшим, и обратились к боевым товарищам сына с просьбой откликнуться и рассказать о последнем годе его жизни.
Семьи добровольцев из Северного Кавказа, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, приехали отдыхать в Пицунду.
В ходе визита в Северную Осетию Рауль Хаджимба вручил награды осетинским ополченцам за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992—1993 годов.
Выставка "Млечный путь", посвященная добровольцам, оказавшим помощь республике в ходе Отечественной войны народа Абхазии, открылась на Рице. Ее автор, художник Виссарион Цвижба, представил 50 картин, написанных гуашью и маслом.
Доброволец из Кабардино-Балкарии, разведчик-штурмовик группы Муаеда Шорова, кавалер ордена Леона Виктор Бледных-Шхагапсоев рассказал в интервью Sputnik о том, как приехал на защиту Абхазии и почему решил пойти в разведку.
Артур Алоев доброволец из Кабардино-Балкарии, боец группы Муаеда Шорова, кавалер ордена Леона поделился своими военными воспоминания в День добровольца.
Добровольцы из Осетии одними из первых отправились на помощь абхазскому народу в его борьбе за свободу и независимость. Они принимали активное участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Многие из них погибли в этой войне.
В Абхазии отмечают День начала Отечественной войны народа Абхазии 14 августа 1992 года. Среди добровольцев, которые в 1992—1993 годах встали на защиту абхазского народа, видную роль сыграли южные осетины.
Президент Абхазии вручил матери добровольца из Адыгеи Галине Диколенко дубликат медали "За отвагу".
Рауль Хаджимба встретился в Адыгее с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и родственниками погибших добровольцев.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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