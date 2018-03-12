Новости по теме художники

Выставка конкурсных работ VI всероссийского пленэра юных художников "Традиции" в Доме детского творчества "Айнар" будет открыта в течение одного месяца.
В VI всероссийском конкурсе "Традиции" участвуют ученики Липецкой детской художественной школы и юные художники Абхазии, представляющие различные учебные заведения.
О начале своего творчества и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в жизни, рассказал в интервью корреспонденту Sputnik скульптор, бывший председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.
Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал Sputnik о нарушениях при установлении наружной рекламы в столице и о работе администрации города, направленной на решение этой проблемы.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Игоря Хеция.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии Анзора Яхагоева.
Корреспондент Sputnik побеседовал с участницей новогоднего Арт-Маркета 2015, дизайнером Катериной Луценко.
Амиран Адлейба рассказал Sputnik о своем выборе профессии скульптора.
Выставка-инсталляция Архипа Лабахуа "Три стены или что это?" открылась в Сухуме в понедельник 21 декабря.
Картины Зои Аджинджал, Ольги Брендель, Александра Семенцова, Варвары Бубновой и других абхазских художников представят московской публике.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Алика Цимцба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера ордена Леона.
Выставка работ Зои Аджинджал, Ольги Брендель, Александра Семенцова, Варвары Бубновой и других художников пройдет с 12 по 19 декабря в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей кавалера ордена Леона, медсестры Мзии Абухба-Сохадзе.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Салима Варитлова.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с известным российским художником Михаилом Шемякином во Франции 1 декабря.
На выставке было представлено более тридцати работ, сообщил корреспондент Sputnik с места события.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Асланбека Мирзоева, который за вклад в победу в Отечественной войне 1992-93 годов был удостоен звания Герой Абхазии.
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Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Родиона Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Арсена Гукова.
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