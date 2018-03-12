Новости по теме кино

Мировая премьера фильма "Софичка" по мотивам повести Фазиля Искандера состоялась на проходящем в Таллине ежегодном кинофестивале "Темные Ночи", на который приезжают не только именитые кинорежиссеры, но и дебютанты, такие как режиссер фильма Кира Коваленко.
В этом году Россия на Оскаре представлена в номинации “Лучший короткометражный анимационный фильм”. Это мультфильм Константина Бронзита “Мы не можем жить без космоса”. О его шансах на победу размышляет обозреватель Sputnik Владимир Бегунов.
Награду за лучший оригинальный сценарий к фильму "В центре внимания" получили Джош Сингер и Том МакКарти. Фильм "Игра на понижение" награжден за адаптацию бестселлера Майкла Льюиса.
Выручка от продажи выставляемых лотов, отметили в Christie's, будет направлена на благотворительные цели, в том числе "Врачам без границ" и Службе ООН по разминированию.
Об интриге быть "Оскару" в руках у Ди Каприо или не быть рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба.
На премию "Оскар" в 2016 году претендуют картины "В центре внимания", "Игра на понижение, "Выживший", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Марсианин", "Комната", "Шпионский мост" и драма "Бруклин".
Отмечается, что в каждой из 24 номинаций будут выделены по 5 кандидатов на главную премию Академии кинематографических наук и искусств США.
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Все появления световых мечей в шести эпизодах "Звездных войн" в инфографике для любознательных фанатов саги, которую Sputnik публикует за два дня до мировой премьеры.
Ученица Александра Сокурова режиссер Кира Коваленко представит "Софичку" широкой аудитории предстоящей весной.
В Лос-Анджелесе 10 января состоится 73 церемония вручения премии "Золотой глобус", присуждаемой Ассоциацией иностранной прессы Голливуда.
Поклонники документалистики смогут познакомиться с творчеством режиссера Давида Дубинского и его знаменитой дочери Ольги Дубинской 27 ноября в кинотеатре "Иллюзион" в 19.00 в Москве.
Съемки в республике фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" длились чуть более месяца.
В рамках стратегической сессии "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" в Абхазии 9 сентября прошла акция "Ночь мирового кино".
Стратегическая сессия "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" начала свою работу 8 сентября 2015 года в Сухуме.
В рамках стратегической сессии "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" в среду 9 сентября начинается акция "Ночь мирового кино".
В конце сентября в Абхазии начнутся съемки фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" под руководством выпускников мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко и Кантемира Балагова.
Режиссер-постановщик фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" Кира Коваленко и второй режиссер Анатолий Бердюгин рассказали о подготовке к съемкам кинокартины.
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