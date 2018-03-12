Новости по теме контрабанда

Боевые патроны были обнаружены в автомобиле, следовавшем через пограничный пункт "Джанкой". Подозрения вызвал пассажир иномарки Volkswagen Passat, житель Харьковской области.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал перекрытие контрабанды через турецко-сирийскую границу одним из главных условий для прекращения огня в Сирии.
Начальник отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета Абхазии Тенгиз Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik о деятельности отдела в 2015 году.
Начальник отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета Абхазии Тенгиз Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik о деятельности отдела в 2015 году.
Более одного килограмма наркотиков изъяли сочинские таможенники в колесе автомобиля "Мерседес" с абхазскими номерами.
Премьер-министр Ливии уверил Рамзана Кадырова в том, что в ближайшие дни экипаж танкера вернется на родину. Высокопоставленный ливийский чиновник сообщил об этом во время своего дружественного визита в Чечню, по приглашению главы республики.
Непризнанные ливийские власти задержали танкер "Механик Чеботарев" незаконно. Заявления о контрабанде нефти не соответствуют действительности, заявила компания-арендатор танкера ООО "Ойл марин групп".
Подземное сооружение, ведущее из Украины в Словакию, использовали для контрабанды наркотиков, сигарет, а также незаконной переправки мигрантов.
100 литров нелегальной алкогольной продукции задержали Сочинские таможенники на автомобильной составляющей таможенного поста российско-абхазской границы.
Черные копатели наносят значительный ущерб, разграбляя археологические ценности Абхазии, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.
В Сочи признали виновными и приговорили к пяти с половиной годам колонии строго режима поставщиков винтовок из Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.