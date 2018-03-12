Новости по теме литература

Абхазия – аналог бытия человечества, сказал как-то Фазиль Искандер, а это ключ к пониманию его творчества, считает колумнист Sputnik Ибрагим Чкадуа.
16 декабря исполнилось сто лет со дня рождения писателя и философа, кавалера ордена "Ахьдз Апша" первой степени Мурата Ягана.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о покинутых человеком домах и их дальнейшей судьбе.
Книга Владимира Делба "Апсны – обитель души моей" продолжает серию произведений автора о жителях и атмосфере довоенного Сухума.
Писательница Светлана Алексиевич стала первым белорусским автором, удостоенным престижной международной премии по литературе.
По одному тому романа в день будут читать в прямом эфире 8, 9, 10 и 11 декабря. Роман начнут читать в 10 утра по московскому времени. По масштабности эта акция не имеет аналогов в мире — роман будет прочитан от первой до последней страницы.
Поэт, публицист, советник президента по вопросам культуры Владимир Зантария поздравил поэта Дениса Чачхалиа с 65-летием.
Ученому-литературоведу Маргарите Ладария исполнилось 90 лет.
Борис Гургулия - абхазский поэт, писатель, член Союза писателей Абхазии, профессор Абхазского государственного университета.
Лауреату премии имени Владимира Короленко и премии имени Николая Гоголя Этери Басария сегодня исполнилось бы 66 лет.
Фазиль Искандер – писатель, воспевший Абхазию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.