Новости по теме медицина

За последние годы пластическая хирургия шагнула далеко вперед, самые популярные процедуры это - нитевая коррекция, липофилинг и инъекции филлеров.
Ученые бьют тревогу в связи с глобальным распространением устойчивости бактерий к существующим синтетическим антибиотикам. Лаборатория молекулярной микробиологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого делает ставку на разработку новых природных антибактериальных агентов.
Свое мнение о принятом недавно Парламентом Абхазии законе о запрете абортов высказала секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Министерство здравоохранения Абхазии и Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова (СЗДМИЦ) подписали Соглашение о сотрудничестве во вторник 15 декабря.
Во флоре Абхазии насчитывается более 600 лекарственных растений.
Научное исследование НИИЭПиТа поможет определить факторы, влияющие на продолжительность жизни абхазов.
В Научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии вступит в эксплуатацию аппаратный комплекс, который позволит измерять вязкость крови. Об этом Sputnik сообщила заведующая лаборатории биохимических исследований НИИЭПиТ, реолог Лариса Ахуба.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии приобрел аппаратный комплекс, измеряющий вязкость крови.
Мобильная поликлиника Министерства здравоохранения Абхазии начнет свою работу в ноябре в Ткуарчалском районе.
Врач-невролог Сухумской городской клинической больницы Ирина Ашуба рассказала корреспонденту Sputnik о сложностях работы врача и поздравила коллег с Международным днем медицинского работника.
В числе первоочередных шагов по реформированию министр здравоохранения Андзор Гоов назвал принятие законов о здравоохранении и о частной медицине.
В преддверии Международного дня борьбы с малярией эксперты рассказали о реальных угрозах распространения малярии в Абхазии.
Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин заявил о том, что граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Абхазия, будут получать полис обязательного медицинского страхования.
На совещании с владельцами сетей аптек глава абхазского Минздрава Андзор Гоов подчеркнул, что от жителей республики в министерство поступает информация о просроченных медицинских препаратах, купленных в аптеках республики.
Делегация сосудистых хирургов Республиканской клинической больницы Адыгеи посетила Абхазию с двухдневным визитом.
Американские ученые изучают возможность использовать собак для диагностики онкологических заболеваний. Они обучают животных выделять по запаху злокачественные клетки в биологических образцах.
Британские ученые представили уникальную разработку для возвращения движения рукам пациентов, перенесших инсульт. Смотрите на видео, как выглядит необычное устройство. Ученые из Великобритании представили уникальное устройство, которое помогает людям, перенесшим инсульт, вернуть движение рукам.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.