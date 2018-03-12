Новости по теме молодежь

Правительство Абхазии совместно с Академией Наук Абхазии подготовили проект целевой программы "Финансово-материальное обеспечение научных исследований, проводимых молодыми учеными научных учреждений, подведомственных Академии Наук Абхазии".
Круглый стол на тему "Молодежь и война: взгляд из XXI века", посвященный Мартовскому наступлению в Отечественной войне народа Абхазии, состоялся в Доме Москвы в пятницу 18 марта.
О результатах работы Абхазского государственного молодежного театра за год рассказала корреспонденту Sputnik режиссер Софа Агумаа.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба принял у себя вундеркинда, 13-летнего пятикурсника Абхазского государственного университета Эдгара Гвазава во вторник 9 февраля.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба принял у себя вундеркинда, 13-летнего пятикурсника Абхазского государственного университета Эдгара Гвазава, во вторник 9 февраля.
О проблеме наркомании в стране, об отсутствии общественного осуждения наркоманов и о том, как выходить из сложившейся ситуации рассуждает колумнист Sputnik Инал Лазба.
Именно Сочи будет предлагаться в качестве "хозяина" фестиваля, сказал глава Росмолодежи Сергей Поспелов. Представители Всемирной федерации демократической молодежи посетят Сочи 3 февраля.
Президент Рауль Хаджимба поручил ГК по молодежной политике разработать в 2016 году Программу государственной молодежной политики, предложив конкретные и действенные меры по всесторонней поддержке молодых людей.
В Международный день отказа от курения врач-пульмонолог Щазина Хурхумал рассказала Sputnik о последствиях вредной привычки и методах борьбы с ней.
Итоги работы молодежного форума "Абхазия-2015" были подведены в воскресенье 8 ноября.
В рамках молодежного форума будут обсуждаться вопросы организации молодежной политики, обмена опытом, а также профилактики экстремизма среди молодежи.
В ходе пленарного заседания Молодежного форума "Абхазия-2015" были озвучены все мероприятия, которые будут проходить в рамках форума, представлены эксперты, которые будут проводить и вести круглые столы.
В форуме принимают участие более 130 человек, в том числе делегаты из ЛНР, Приднестровской Молдавской республики, Крыма, республик Северного Кавказа и Южной Осетии.
Площадка форума позволит предметно обсудить проблемы молодежной политики Абхазии, России и пророссийски настроенных государств, а также спланировать совместные действия и мероприятия, отметил председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба.
Завершил свою работу VIII международный конгресс студенческой молодежи "Интердиалог: АПСНЫ.SU". Участников и организаторов конгресса принял первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба.
Мероприятия в рамках проекта "Аҿар, аԥсышәала шәцәажәала!" ("Молодежь, говори на абхазском!") будут проходить в течение года.
История и истоки абхазского и российского народов станет главной темой VIII международного конгресса студенческой молодежи "Интердиалог: АПСНЫ.SU", открывшегося в Сухуме.
Военно-полевой патриотический лагерь "Молодая Абхазия" прошел с 17 по 25 августа.
Первый Международный молодежный фестиваль современного искусства, культуры и творчества "Guenos" пройдет с 23 по 26 августа в городе Очамчыра.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.