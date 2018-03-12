Новости по теме музеи

Абхазский государственный музей, Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа будут работать с 18:00 до 00:00 в Международный день музеев 18 мая.
1 июля известному абхазскому ученому Омару Беигуаа исполнилось бы 115 лет, в год юбилейной даты на исторической родине ученого, в Абхазии, готовятся провести памятные мероприятия.
Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Беигуаа открылся в 2013 году в Сухуме, он расположился на первом этаже жилого дома, в квартире, подаренной ученому руководством республики накануне Отечественной войны народа Абхазии.
Семь швейцарских художников представили свои работы в разных жанрах на выставке современного искусства в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
3D панорама этнографического отдела Абхазского государственного музея продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама внешнего вида Абхазского государственного музея продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
О причинах пристального внимания к "очереди на Серова" в Москве рассуждает колумнист Sputnik Абхазия художник Игорь Дудинский.
Дочь абхазской мастерицы Елена Гордиенко передала в дар Абхазскому госмузею уникальные полотенца, сшитые ее матерью в XIX веке.
Абхазскому государственному музею были переданы льняные домотканые полотенца XIX века.
Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба был открыт в столице Абхазии 14 декабря 2014 года, в день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии.
Гудаутский государственный музей Отечественной войны народа Абхазии открылся 27 октября 1995 года.
В настоящее время сотрудники Свердловского областного краеведческого музея занимаются восстановлением плиты.
Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал о проблеме строительства музея Отечественной войны.
Гудаутский государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 27 октября 2015 года отметит свое двадцатилетие.
Экспозиция, посвященная дню начала войны, и фотовыставка ко Дню добровольца открылись в Сухуме в пятницу 14 августа.
Светлана Корсая – кандидат искусствоведения, журналист, заслуженный работник культуры Абхазии, награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Сухумская крепость – особо значимый объект историко-культурного наследия, на территории которого были найдены ценнейшие материалы из разных исторических эпох Сухума.
Накануне Дня памяти жертв махаджирства историк и директор музея имени Омара Бейгуа Джамбул Инджгия рассказал в интервью Sputnik о своем видении решения проблем репатриации.
Абхазский государственный музей впервые провел акцию "Ночь в музее". 18 мая музей в Сухуме был открыт для бесплатных посещений с утра до полуночи.
Абхазия впервые провела акцию "Ночь в музее". 18 мая в Международный день музеев Абхазский государственный музей подготовил вечернюю праздничную программу для посетителей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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