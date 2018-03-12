Новости по теме наркотики

Сочинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
По данным МВД России в преступную группу входили мужчины и женщины, один из участников в своей "официальной" жизни являлся директором фирмы.
Кристина Мокина и Григорий Лысаков находились в международном розыске с мая 2014 года. Девушку обвиняют в хищении чужого имущества и злоупотреблении доверием с использованием служебного положения в особо крупном размере, а мужчина подозревается в соучастии.
Операция стала результатом совместной работы правоохранительных органов Сальвадора с коллегами из ряда других стран.
Более одного килограмма наркотиков изъяли сочинские таможенники в колесе автомобиля "Мерседес" с абхазскими номерами.
В одном из детских садов Новосибирска дети отравились "супом", в который одна из девочек добавила порошок. Порошок , принесенный девочкой из дома, оказался наркотиком.
Кабинет Министров Абхазии обязал служащих в органах госуправления проходить ежегодные обследования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Cотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сочинской таможни предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Абхазию.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.