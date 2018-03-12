Новости по теме оппозиция

Политические партии "Единая Абхазия", "Народная партия Абхазии", "Партия экономического развития Абхазии", "Коммунистическая партия Абхазии" и организации "Союз ветеранов войны в Афганистане" и “Фонд международного делового сотрудничества” подписали договор о сотрудничестве.
Сирийская оппозиция настроена на налаживание отношений с Москвой, однако для этого Москва должна перестать поддерживать Асада, заявил пресс-секретарь делегации сирийской оппозиции на переговорах в Женеве Монзер Махус.
Делегация сирийского правительства на переговорах в Женеве заявила о том, что не намерена вести переговоры с террористами и отдельными делегатами, в том числе с представителями террористической группировки "Джейш аль-Ислам".
Блок оппозиционных сил Абхазии прокомментировал распоряжение правительства Республики Абхазия о присоединении к санкциям против Турции во вторник 12 января.
В Венесуэле начнет свою работу первый оппозиционный парламент с того момента, как Уго Чавес пришел к власти в 1998 году.
Блок оппозиционных сил Абхазии провел слушания по политико-правовой оценке событий мая 2014 года в четверг 24 декабря.
Блок оппозиционных сил Абхазии провел слушания по политико-правовой оценке событий мая 2014 года в четверг 24 декабря.
Россия готова продолжать коллективную работу в рамках Международной группы поддержки Сирии с участием всех без исключения ее членов с целью достижения консенсуса по комплексу вопросов, завили в МИД России.
Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба считает, что снизить градус политического противостояния в Абхазии помогло бы создание политико-консультативного совета, где могли бы регулярно встречаться представители власти и оппозиции для совместного обсуждения наиболее острых проблем, волнующих все общество, и для поиска путей их решения.
Всего на депутатские мандаты претендовали более двух тысяч кандидатов от 166-ти партий и коалиций. Явка избирателей составила около 60%.
Какие группы в Сирии являются умеренной оппозицией и могут стать партнерами на переговорах, а какие - "ловят террористическими методами рыбку в этой мутной воде", предстоит определить в ближайшие дни, заявил Сергей Лавров.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.