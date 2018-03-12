Новости по теме пенсии

Граждане России пенсионного возраста, постоянно проживающие в Абхазии, получили доплату к пенсиям за все месяцы 2015 года, а также за январь и февраль 2016 года.
Законопроект о внесении изменений в закон "О резерве вооруженных сил Республики Абхазия" был принят на заседании Парламента 10 февраля.
На сессии Народного Собрания были внесены изменения в действующий закон "О персональных пенсиях Республики Абхазия".
Схему получения вновь назначаемых российских пенсий и пути решения проблемы незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками обсудили в Кабинете министров.
Схему получения вновь назначаемых российских пенсий и пути решения проблемы незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками обсудили в Кабинете Министров.
Соглашение между двумя странами о пенсионном обеспечении постоянно проживающих в Абхазии россиян вступило в силу после обмена ратификационными грамотами.
Цифру, на которую будет произведена индексация пенсий в РФ, пока назвать нельзя, отметил первый вице-спикер нижней палаты парламента Андрей Исаев.
С 2016 года начнется повышение пенсий граждан России, проживающих в Абхазии, сообщил помощник президента России Владислав Сурков.
Документ был подписан между Россией и Абхазией 14 апреля 2015 года. Соглашение распространяется на граждан РФ, проживающих в Абхазии и имеющих там регистрацию по месту жительства.
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии – это знаковое соглашение в сфере социальной политики и в целом для сотрудничества обеих стран, отметил глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Слуцкий.
Перерегистрация пенсионеров, получающих российскую пенсию, для установления "факта нахождения в живых" проходит с июня 2015 года.
С 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 4%.
Мнение о том, что российско-абхазские отношения усложнились, и правительство России в дальнейшем не намерено оказывать Абхазии финансовую поддержку, ошибочно, отметил Рауль Хаджимба.
СМИ: пенсии россиянам в 2016 году планируется повысить на 7% По словам неназванных источников, этот вариант индексации - лишь компромисс между предложениями Минфина и социального блока. Он пока не является окончательным.
Правительство ранее одобрило индексацию пенсий ниже уровня фактической инфляции, как это предусмотрено законом. Вопросы индексации затрагивались на встрече президента и премьер-министра, но решение еще не принято, заявил Дмитрий Песков.
Реализация законопроекта позволит увеличить уровень пенсий россиянам, проживающим на территории Абхазии, до уровня пенсионного обеспечения в Южном федеральном округе.
Банки Греции обязались немедленно выдать дебетовые карты пенсионерам, чтобы те могли нормально снимать деньги в точках, принимающих дебетовые карты, и снимать 60 евро в день.
Пенсионеры республики, получающие только абхазскую пенсию, получат надбавку в размере от 500 до 1000 рублей в зависимости от категории.
Парламент республики ратифицировал соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.
Двум с половиной тысячам пенсионеров Сухума перечислили пенсии на пластиковые карты АПРА.
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