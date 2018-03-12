Новости по теме погода в Абхазии

По данным метеорологов, в среду 6 апреля на территории республики ожидается малооблачная погода без дождя.
Метеорологи сообщают, что в период с 21 по 27 марта ожидается неустойчивая погода.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в субботу территория Абхазии будет находиться под влиянием теплой массы воздуха с юга, преимущественно ясная погода, в воскресенье временами возможен дождь.
В пятницу 26 февраля в Абхазии будет облачно, возможен дождь, сообщили в Госгидрометеослужбе республики.
Госгидрометеослужба Абхазии прогнозируют на 25 февраля в дневное время ливневый дождь.
По данным метеорологов Абхазии, 24 февраля на Черноморском побережье ожидается небольшая облачность, без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 23 февраля ожидается переменная облачность, без осадков.
Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что в течение ближайшей недели ожидается устойчивая погода, временами возможен дождь.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что из-за смены воздушных масс с теплой на относительно холодную с северо-запада, в выходные дни на Черноморском побережье Абхазии ожидается неустойчивая погода.
По данным абхазских метеорологов, на территории Абхазии продолжается незначительное похолодание, температура воздуха днем в пятницу 19 февраля составит +14+16˚С.
Госгидрометеослужба прогнозирует на утро 18 февраля кратковременный дождь.
Метеорологи прогнозируют на 17 февраля малооблачную погоду без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 16 февраля ожидается небольшая облачность, без осадков.
Метеорологи сообщают, что в течение ближайшей недели ожидается устойчивая погода, без осадков.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в выходные дни Абхазия будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта.
По данным метеорологов Абхазии, 12 февраля на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 11 февраля ожидается малооблачная погода, без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 10 февраля ожидается небольшая облачность, без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 9 февраля ожидается переменная облачность, без осадков.
Метеорологи сообщают, что в течение ближайшей недели ожидается неустойчивая погода.
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