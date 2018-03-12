Новости по теме православие

После схождения огня абхазские паломники вернутся на чартерном рейсе в Сочи, оттуда перевезут священный огонь в Сухум для передачи иерею Виссариону в канун Пасхи.
Самым важным событием встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского стал сам факт того, что такая историческая встреча состоялась, сказал в интервью Sputnik настоятель Римско-католического прихода, отец Ежи Пилюс
Православные верующие приняли участие в водосвятном молебне, совершенном у источника святого Василиска в селе Каманы.
Православные верующие приняли участие в водосвятном молебне, совершенном у источника святого Василиска в селе Каманы.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи.
В Крещения верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
Божественная литургия по случаю дня памяти Святых Апостолов Петра и Павла прошла в Сухумском Кафедральном соборе.
Православные христиане Абхазии встретили Светлое Христово Воскресение.
7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых церковных праздников.
7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных двунадесятых праздников в православном календаре.
В Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы службы на абхазском языке проводятся уже 25 лет, рассказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион Аплиаа.
Абхазия – одна из стран самого раннего распространения христианства. Христианство в Абхазию проникло еще в I веке н. э.
Страстной неделей называется предваряющая Пасху неделя, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребении.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.