Новости по теме преступления

В петиции, размещенной на сайте Белого дома, Барака Обаму обвиняют в военных преступлениях в связи с агрессией в Ливии, поддержкой террористов в Сирии и сбором персональных данных американцев.
Учитывая то, что МУС сейчас пытается доказать, что в событиях 2008 года были виноваты осетины и их друзья, в лице России, не стоит ожидать объективных выводов со стороны этого судебного органа, считает президент Южной Осетии Леонид Тибилов.
В основу доклада независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии легли свидетельства, полученные в ходе 621 собеседования, а также большое количество документальных материалов.
Судебное заседание по делу о покушении на жизнь бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в пятницу 5 февраля.
Обвинительный приговор вынесен в отношении Амура Джикирба, Гурама Топуридзе, Гурама Инапшба и Алиаса Адзынба за вооруженное разбойное нападение, а также за убийство, сопряженное с разбойным нападением.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
В Гаагском Международном уголовном суде началось расследование преступлений, совершенных грузинскими военными во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.
Великобритания перестала выдавать визы Андрею Луговому после того, как английская разведка МИ-6 попыталась склонить его к сотрудничеству в 2006 году, заявил депутат.
Следователи считают заказчиком Руслана Мухудинова, который по поддельному паспорту выехал из России в ОАЭ. Причастность экс-офицера батальона "Север" подтверждается показаниями свидетелей.
Михаил Сладков и Виктор Сологуб в августе проникли на территорию храма Святителя Иоанна, зашли в дом настоятеля храма митрополита Тобольского и забрали технику. Священника ударили бутылкой по голове.
В результате проведенных мероприятий ФСБ России в Абхазии у нарушителей государственной границы изъято более 1100 килограммов ореха фундука общей стоимостью около 290 тысяч рублей.
По версии следствия, неоднократно судимый мужчина преследовал пенсионерку от автобусной остановки до ее дома, затем зашел с ней в подъезд, избил и ограбил.
В ходе видеоконференции, организованной в Лондоне, Михаил Ходорковский заявил, отвечая на вопрос о возможности получения политического убежища в Британии, что рассматривает разные варианты. Он также заявил, что после смерти матери не считает себя связанным обязательством не заниматься политикой.
Преступник в костюме Санта-Клауса угнал вертолет в Бразилии.
Глава администрации Галского района Темур Надарая прокомментировал улучшение криминогенной обстановки в районе за прошедший год.
Сухумский городской суд продолжил повторное рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба. В ходе заседания были заслушаны показания обвиняемых.
Участковые инспекторы на местах не выявляют лиц, допускающих противоправное поведение, не ставят их на профилактический учет в целях последующего контроля их поведения, заявил Алексей Ломия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.