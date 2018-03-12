Новости по теме протесты

Несколько десятков протестующих водителей предприняли попытку ограничить движение по трассе А106, ведущей в один из терминалов аэропорта Орли, и выставили на шоссе заслоны, пропуская сквозь них лишь таксистов. Однако один из пассажирских микроавтобусов попытался прорваться через барьер, задев протестующего. Мужчина получил травму ноги.