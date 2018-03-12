Новости по теме протесты

Люди устали от политических волнений, и поэтому проведение референдума может быть преждевременным, считает политолог, член Общественной палаты Абхазии Арда Инал-Ипа.
На Октябрьской площади в Минске собрались около 150 человек, в том числе белорусские оппозиционные политики — Владимир Некляев, Анатолий Лебедько, Павел Северинец.
Запуск ракеты и противопоставление себя всему международному сообществу не отвечает интересам самой КНДР и не может не вызывать решительный протест, отметили в МИД РФ.
Поскольку правительство Молдавии отказалось выполнить требования оппозиции, то будет проведен "гражданский форум", на котором будут определены дальнейшие действия противников действующего парламента.
Сотни жителей голландского Гелдермалсена приняли участие в демонстрации протеста против размещения беженцев в их городе. Смотрите на видео, как проходила акция.
Несколько десятков протестующих водителей предприняли попытку ограничить движение по трассе А106, ведущей в один из терминалов аэропорта Орли, и выставили на шоссе заслоны, пропуская сквозь них лишь таксистов. Однако один из пассажирских микроавтобусов попытался прорваться через барьер, задев протестующего. Мужчина получил травму ноги.
В ответ на заявление "Ленфильма" о готовности снять ленту с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пожелавшим исполнить роль Ленина, коммунисты отправили письмо в " Ленфильм" с обещанием провести акции протеста.
Полицейские с трудом сдерживают сторонников DA, которые выступают с призывами к объединению Молдовы с Румынией. Пикетчики продолжают мародерствовать и отбирают у правоохранителей амуницию — каски, щиты.
В больницу скорой помощи были доставлены 15 человек, среди них 9 полицейских и 6 гражданских. У пациентов диагностированы травмы средней степени тяжести, выявлены травмы опорно-двигательного аппарата и головы.
Рауль Хаджимба вышел к участникам акции протеста, выступающим за отмену поправки к закону об НДС.
Рауль Хаджимба вышел к участникам акции протеста, выступающим за отмену поправки к закону об НДС.
Собравшиеся у Администрации президента предприниматели требуют отмены поправки к закону об НДС.
Москва требует от Варшавы найти и наказать виновных в осквернении памятника советским солдатам в Щецине, а также восстановить его первоначальный облик, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
Заключенные Сухумского СИЗО поджигали матрасы и гремели посудой.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана отмечал, что Тегеран неоднократно принимал меры по снижению напряженности в отношениях с Эр-Риядом, однако власти Саудовской Аравии оказались "глухи" к призывам.
Помимо представителей Демократической партии Сербии нота протеста также была вручена сербскому движению "Двери".
Начало антиправительственной акции в Подгорице запланировано на 19:00 (20:00 мск).
Несколько десятков человек собрались у посольства России в Белграде, чтобы выразить поддержку российскому правительству в борьбе против терроризма.
В понедельник на проезжей части бульвара Штефана чел Маре, рядом с палаточным городком, активисты "Нашей партии" припарковали несколько сотен автомобилей, перегородив проезд центральной магистрали столицы, чем вызвали негодование жителей города.
МИД Турции сообщил, что военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Турции со стороны Сирии, был перехвачен турецкими истребителям и покинул воздушное пространство Турции.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.