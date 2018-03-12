Новости по теме санкции

"Очевидно, что попытки давления на Россию путем односторонних санкций не заставят нас отказаться от нашей принципиальной линии", - заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Я четко заявил президенту РФ Владимиру Путину во время визита в Москву, что мы хотим отмены санкций, пусть поэтапно, но нужно, чтобы ситуация менялась, в частности, на Украине, а к настоящему моменту она не поменялась", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.
Ограничение на поставки всей растениеводческой продукции из Турции может быть введено в течение месяца, полный запрет придется вводить, если не будет диалога с турецкой стороной, сообщил глава Россельхознадзора.
Ранее МИД Латвии объяснил решение о закрытии агентства нахождением Дмитрия Киселева в санкционных списках ЕС, что якобы делает невозможным вещание возглавляемого им агентства в Латвии.
Американский дипломат считает возможным снятие ограничительных мер с России в том случае, если будут выполнены все пункты "Минска-2", при этом Москва уже не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
В связи с ситуацией в Крыму, которая не меняется последние два года, Госдепартамент США изучает, какие еще санкции могут быть приняты в отношении России, заявила Виктория Нуланд.
Генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга обвинил Россию в миграционном кризисе, охватившем страны Евросоюза.
США болезненно относятся к стремлению лидеров ведущих стран Европы проводить самостоятельную внешнюю политику, считает глава думского комитета по труду и соцполитике Ольга Баталина.
Парламентарии опубликовали "список Савченко", в который, помимо президента России, вошли еще 28 человек. Политики хотят запретить им въезд на территорию Евросоюза, заморозить их активы и конфисковать имущество.
Издание Bloomberg пишет, что из-за российских санкций турецкая экономика терпит бедствия, количество невозвратных кредитов выросло до 3,18%, и это самый высокий показатель за последние пять лет.
Россельхознадзор в 2016 году уже выявил 17 случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов в продукции турецкого происхождения. В случае повторного поступления зараженной продукции Россельхознадзор может применить ограничения на ввоз.
Президент США Барак Обама в среду продлил санкции, введенные изначально в марте 2014 года против России из-за событий на Украине.
В ходе проведения проверок на складе ООО "Юг-Трейд" было выявлено хранение санкционных турецких продуктов. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Как пишет издание Die Welt в том случае, если Москве удастся обойти западные санкции, для США и Европы это будет означать политическое фиаско.
Голосование по проекту может состояться на следующей неделе, но в нем очень много деталей и дополнений, которые нужно проанализировать, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.
В случае принятия, санкционная резолюция станет самым строгим набором санкций Совета Безопасности ООН более чем за 20 лет, а ограничения затронут сразу несколько секторов экономики страны.
Нельзя возлагать вину за конфликт только на РФ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и назвал антироссийские санкции "нонсенсом".
После вхождения Крыма в состав Российской Федерации ЕС наряду с рядом других стран ввел санкции в отношении РФ, в том числе в области экономики и финансов.
На территорию РФ фрукты провезли как грузинские, однако эксперты выяснили, что на самом деле мандарины привезены из Южной Европы и, соответственно, попадают под санкции.
Несмотря на все западные санкции, Российская Федерация не сильно пострадала, развивается, живет и выживет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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