Новости по теме сельское хозяйство

Казанский комбинат "Майский" построит теплицу для выращивания овощей в селе Река, успех проекта зависит от восстановления термального источника в селе, иначе место строительства теплицы придется перенести, сообщили в Минсельхозе Абхазии.
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия об использовании овощехранилища в Гулрыпше.
Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал в интервью Sputnik Абхазия о состоянии цитрусовых хозяйств в республике и планах министерства по их развитию.
Агрокомбинат "Фруктис" в Очамчырском районе выращивает экологически чистые помидоры, обогревая теплицы термальными водами и опыляя цветы томатов специально завезенными голландскими шмелями.
О планах обустройства города, поднятии демографии и развитии курорта в городе Очамчыра рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Абхазии Игорь Ахба обсудили перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках сельхозпродукции и автомобилей, а также развитии туризма.
Общереспубликанская сельскохозяйственная перепись, призванная отразить данные по всем домашним хозяйствам страны, пройдет в Абхазии с 1 по 31 октября 2018 года.
В Абхазии никого не удивить киви, его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, оно поселилось в республике совсем недавно.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопросы представителей молодежи республики.
В России находится 1200 французских предприятий, и некоторые из них жаловались на трудности из-за санкций, кроме того, ответные шаги Москвы серьезно ударили по экономике как Франции, так и всей Европы, рассказал Гийом Шевролье.
Министр сельского хозяйства Республики Абхазия Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о том, что в этом году урожай мандаринов гораздо хуже, чем в прошлом.
Сельское хозяйство Абхазии должно быть ориентировано на получение только экологически чистого продукта.
Часть фруктовых садов, заложенных в 2010 году, не удастся спасти без системной государственной поддержки.
Министр сельского хозяйства Тимур Эшба рассказал о потенциале и планах в сфере аграрного сектора.
Подготовительный этап проведения переписи займет около 15 месяцев.
Заместитель министра аграрной промышленности и продовольствия ДНР Дмитрий Конаков сказал, что власти ДНР готовы к сотрудничеству с Абхазией в сфере сельского хозяйства.
Президент Абхазии призвал жителей Очамчырского района использовать имеющиеся у них ресурсы.
На строительство овощехранилища в Гулрыпше было потрачено 100 миллионов рублей российской финансовой помощи.
О новых проектах, о том как адаптировались у себя на родине репатрианты и какие проблемы для них влечет за собой курортный сезон, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Абхазии Алиас Нанба.
Рауль Хаджимба назвал экономические проекты, которые будут реализовываться в течение 2015 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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