Новости по теме вода

В Кабинете Министров Абхазии состоялась встреча с комиссией по ликвидации последствий наводнения в городе Гагра.
Подача воды в Сухуме будет прекращена 17 сентября с 00:00 до 18:00.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба осмотрел артезианскую скважину в селе Адзюбжа Очамчырского района.
Во вторник 4 августа с 00.00 по 20.00 будет приостановлена подача питьевой воды в нагорной части Сухума, в Старом поселке, ВИЕМе и на Маяке.
В районе Старого поселка, в центральной и нагорной частях города, в районе Маяка и ВИЭМа будут плановые отключения питьевой воды.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказали Sputnik, почему в некоторых столичных домах из крана течет вода голубого цвета.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.